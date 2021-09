Newsletter Eventi

(AGENPARL) – ven 10 settembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

10/09/2021

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76425

[Tocatì 2021](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76425)

Dal 17 al 19 settembre 2021 si terrà la XIX edizione di Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, organizzato da Associazione Giochi Antichi in collaborazione … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76425)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76719

[Forte Lugagnano – Open day](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76719)

Sabato 11 e domenica 12 il Forte di Lugagnano apre le sue porte per un Open Day con le attività di 12 associazioni che operano nel Forte. Un tuffo nella storia attraverso musei … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76719)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76728

[“All’Ombra delle Mura”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76728)

Circoscrizione 1^

All’Ombra delle Mura La 1^ Circoscrizione in collaborazione con l’ Associazione DBA Italia ODV propone alla cittadinanza tre passeggiate domenicali con accompagnatori, dedicate … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76728)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76729

[Settima in Swing](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76729)

Circoscrizione 7^

Venerdì 17 settembre la Circoscrizione 7^ con la partecipazione del Consorzio ZAI – Interporto Quadrante Europa di Verona, invita alla manifestazione “Settiima … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76729)

