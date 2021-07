Newsletter Eventi

(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

09/07/2021

[Mostra “In viaggio con Dante”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=61468)

Biblioteche

Vetrina Biblioteca Ragazzi dal 7 luglio 2021 Dante in viaggio mostra in occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri realizzata dai volontari del Servizio … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=61468)

[Indizi per storie di terra: conferenza performativa al Museo di Storia Naturale](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76233)

Giovedì 15 luglio, alle ore 18, al Museo di Storia Naturale di Verona, è in programma la conferenza performativa Indizi per storie di terra a cura dell’artista … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76233)

