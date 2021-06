(AGENPARL) – mer 09 giugno 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Eventi

09/06/2021

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=41566

[Eventi al Parco 2021](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=41566)

Circoscrizione 5^

Per un’estate al Parco S. Giacomo una serie di appuntamenti imperdibili. Il Cenacolo di Poesia Dialettale Berto Barbarani propone una serie di serate per gli amanti della … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=41566)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75997

[Workshop Now per la 3^ Circoscrizione](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75997)

Abiti nella 3^ circoscrizione di Verona e sei un cittadino impegnato attivamente nella vita del tuo quartiere? Fai parte di un’associazione di promozione del territorio o di … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75997)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2021 – Comune di Verona

🔊 Listen to this