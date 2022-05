Newsletter Eventi

(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

09/05/2022

[Il Teatro in Quarta Circoscrizione – 18 Novembre 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80937)

Circoscrizione 4^

THEAMA TEATRO (VICENZA) Presenta: ATTENZIONE : La rassegna si basa su una programmazione flessibile e dinamica che tenga sempre conto dell’evoluzione della situazione dovuta al … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80937)

[Tank: sviluppare l’immaginario. 6. Francesco Cito, “Per un’etica della fotografia”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81298)

Biblioteche

Sabato 14/05/2022 ore 11.00, in Biblioteca Civica – sala Farinati: Conferenza del ciclo “TANK: SVILUPPARE L’IMMAGINARIO” ? Francesco Cito, “Per un’etica della fotografia” … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81298)

[Inaugurazione casette Bookcrossing](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81300)

Circoscrizione 2^

Inaugurazione casette dedicatr allo scambio gratuito di libri. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81300)

[Premio Luciano Zorzella](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81301)

Martedì 10 maggio alle ore 21 al Teatro Camploy torna la serata ‘Ricordando Luciano’, il tradizionale appuntamento con il Premio Luciano Zorzella, istituito da Doc Servizi. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81301)

[Donne nella storia di Verona](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81302)

Biblioteche

Il 13 e il 20 maggio 2022 alle ore 17 in Biblioteca Civica, Sala Farinati: presentazione del progetto di ricerca storica e divulgazione digitale Donne nella storia di Verona . Nei due … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81302)

[Festa dei fiori a Borgo Nuovo](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81305)

Sabato 14 maggio siamo felici di tornare a vederci per un pomeriggio in compagnia. Vi proponiamo diverse attività per stare insieme (in allegato: la locandina ) … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81305)

