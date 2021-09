Newsletter Eventi

(AGENPARL) – mer 08 settembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

08/09/2021

[Dance Well: appuntamento il venerdì mattina al Museo degli Affreschi](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67416)

Riprendono il 10 settembre 2021, al Museo degli Affreschi alla Tomba di Giulietta, gli appuntamenti con Dance Well Movement Research for Parkinson : gli incontri … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67416)

[37100Lab: programmazione mese di Settembre 2021](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76711)

Dopo la pausa estiva si riparte all’Innovation Lab di Borgo Roma. Di seguito il PROGRAMMA DI SETTEMBRE: Incontri formativi/workshop: • 08/09 Digital Skills: … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76711)

