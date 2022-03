Newsletter Eventi

(AGENPARL) – mar 08 marzo 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

08/03/2022

[Domeniche ecologiche a Verona: il 13 marzo visite guidate al Museo Archeologico](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80616)

Domenica 13 marzo 2022 nuovo appuntamento con le domeniche ecologiche organizzate dal Comune di Verona, con numerose le iniziative in programma a favore della mobilità sostenibile: … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80616)

[Domenica ecologica 13 marzo 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80617)

Si svolge il 13 marzo 2022 la nuova domenica ecologica nel comune di Verona. I cittadini sono fortemente invitati a lasciare a casa la propria auto e sperimentare … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80617)

[Prima camminata in salute per il Borgo!](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80630)

Siete pronti per la prima camminata in salute per il Borgo Nuovo? L’obiettivo è quello di conoscerci, conoscere il nostro quartiere e trarre beneficio dall’attività … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80630)

[La guerra in Ucraina: il mondo con il fiato sospeso. Motivi e responsabilità](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80632)

Biblioteche

Giovedì 17 marzo 2022, ore 17.30, Biblioteca Civica, sala Farinati La guerra in Ucraina: il mondo con il fiato sospeso. Motivi e responsabilità Relatore: Lelio Crivellaro … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80632)

