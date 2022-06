Newsletter Eventi

(AGENPARL) – mar 07 giugno 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

07/06/2022

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70173

[Golosine 37136 “La Festa”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70173)

Da sabato 11 a domenica 19 giugno si svolge “Golosine 37136, La festa”, nelle aree allestite in via Caccia, Golosine. Nove giorni da passare insieme con … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70173)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81076

[Concerto live ‘Le leggende del Rhithm & Blues’ sabato 11 giugno](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81076)

Si svolge sabato 11 giugno alle ore 21, presso Villa Monastero a Parona, il concerto dal titolo ‘ Le leggende del Rhithm & Blues ‘. Allegra Group … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81076)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81530

[Veronetta contemporanea estate](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81530)

L’ Università degli Studi di Verona, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Verona e dell’ Accademia Filarmonica e con il contributo di Esu, … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81530)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81543

[Festival della Bellezza 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81543)

Dal 15 giugno ritornano gli appuntamenti della nona edizione del Festival della Bellezza 2022 Miti e tabù. Personaggi e opere iconiche tra idee e simboli Più di 30 serate … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81543)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81602

[Passeggiando con Otello](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81602)

Nell’ambito del Mura Festival, v enerdì 10 giugno alle ore 18.30 presso il Bastione San Zeno, Casa Shakespeare presenta lo spettacolo ‘Passeggiando con Otello ‘. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81602)

