Newsletter Eventi

06/09/2021

[Spettacolo per la Festa dei Nonni 2021](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=36363)

Circoscrizione 5^

Per la Festa dei nonni 2021, presso il Teatro David di Cadidavid, il 3 ottobre 2021 la Compagnia teatrale El Gavetin presenta lo spettacolo “El cavalier de la … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=36363)

[Veronesi illustri](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76656)

L’Associazione Consiglieri Comunali Emeriti del Comune di Verona, la Società Letteraria e il Dipartimento Culture e Civiltà dell’Università di Verona con il patrocinio … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76656)

