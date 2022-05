Newsletter Eventi

(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

06/05/2022

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81266

[‘5.30’: corsa podistica non competitiva](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81266)

Si svolge venerdì 13 maggio la manifestazione podistica ‘5.30’ che prende il nome dall’orario di partenza, previsto in piazza Bra. Il percorso si snoda su 5,3 km nel cuore della … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81266)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81283

[Take Care fragilità – alterità](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81283)

Circoscrizione 2^

Un incontro di eguardi, esperienze e prospettive per condividere e interrogarsi su fragilità e diversità, “aver cura” come percorso di valorizzazione delle differenze, … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81283)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81285

[Miglioriamo insieme il Parco dell’Adige Nord](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81285)

Circoscrizione 2^

Partecipa al cambiamento e vieni a votare le proposte di rigenerazione per il Parco dell’Adige Nord ideate dagli studenti del progetto “Il cambiamento parte dai giovani”. Vedi volantino … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81285)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81286

[Presentazione del libro “L’esercito silenzioso”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81286)

Circoscrizione 2^

Con gli autori Alessandra Corradi e Giovanni Barib e la partecipazione della Senatrice Simona Nocerino. Modera Alessandra Moro. Il libro è disponibile solo su Amazon Store. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81286)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81287

[13° rassegna corale Joy Di Maggio](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81287)

Circoscrizione 2^

con la partecipazione dei cori: Evenjoy (Direttore Silvano Mastromatteo) Hoppipolla (Direttore Daniele Rotunno) Unica Vox (Direttore Gaia Benetti) Ingresso libero. Vedi volantio allegato. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81287)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81294

[Destinazione…estero!](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81294)

Opportunità di volontariato, tirocinio, lavoro, scambi giovanili in Europa e nel mondo Martedì 31 Maggio 2022 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81294)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81296

[“1992-2022 Ritorno all’inferno”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81296)

Mercoledì 11 maggio si svolge “1992-2022 Ritorno all’inferno” incontro con il giornalista Toni Capuozzo, presso l’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia. Come … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81296)

