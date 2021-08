Newsletter Eventi

(AGENPARL) – mer 04 agosto 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

04/08/2021

[Midsummer, il sogno del teatro](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76431)

Circoscrizione 1^

La 1^ Circoscrizione Centro Storico in collaborazione con Casa Shakespeare Impresa Sociale è lieta di presentare “Midsummer, il sogno del teatro” … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76431)

[“Un caffè al Teatro Romano” in ricordo di Renato dei Kings](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76433)

Un caffè al Teatro Romano : cento musicisti per celebrare e ricordare Renato dei Kings . Sabato 28 agosto alle 19.30, il Teatro Romano ospita la musica beat nazionale … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76433)

