Newsletter Eventi

04/03/2022

[Un letto tra le lenticchie](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80589)

Circoscrizione 2^

Nell'ambito delle iniziative promosse dall'Assessorato Pari Opportunità in occasione della manifestazione 8 Marzo Femminile Plurale 2022, la Circoscrizione 2^, in collaborazione con Modus …

[Seminare arte a Villa Are](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80591)

Circoscrizione 2^

Workshop per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni presso l'agri-parco Villa Are.

[Passeggiata naturalistica sulle colline tra Parona e Quinzano](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80592)

Circoscrizione 2^

La seconda Circoscrizione propone alla cittadinanza, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Parona ed il CAI (Club Alpino Italiano) di Verona, un'escursione guidata sulle …

[Beatrice Masini: il potere della parola](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80598)

Biblioteche

Martedì 15 marzo 2022 alle ore 17, in Biblioteca Civica, Sala Farinati, incontro con Beatrice Masini su "Il potere della parola". Sarà presente l'Assessore alla cultura …

