Newsletter Eventi

03/12/2021

[Via Pastorum](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69518)

Via Pastorum Oratorio Sacro Mercoledì 8 dicembre alle ore 21 su Telepace oratorio natalizio per voce recitante, coro di voci bianche, coro giovanile, solisti … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69518)

[Autori nei quartieri](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77452)

Circoscrizione 2^

Presentazione dei libri “La linea sottile del tragico” di Gianfranco Amato, “Un re non muore” di Ivano Porpora e “Le piccole libertà” di Lorenza … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77452)

[Santa Lucia arriva a Parona](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77590)

Circoscrizione 2^

Arrivo di Santa Lucia e, a seguire, cioccolata per grandi e bambini. L’evento si terrà all’aperto. In caso di maltempo si svolgerà nella tensostruttura con verifica di green pass … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77590)

[Proiezione cinematografica in onore di Licisco Magagnato](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77593)

Biblioteche

Il Centro Audiovisivi nell’ambito delle celebrazioni in occasione del centenario della nascita di Licisco Magagnato, storico direttore dei Musei e delle Gallerie Veronesi, organizza … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77593)

[“Emmanuele, Dio con noi”: concerto natalizio](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77595)

Si svolge sabato 4 dicembre alle ore 21 nella Basilica di S. Anastasia il concerto-evento di musica corale “Emmanuele, Dio con noi”, opera natalizia del compositore americano … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77595)

[Affido nella fragilità](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77597)

Circoscrizione 2^

“ AFFIDO NELLA FRAGILITA’ ” prevede l’attivazione di affidatari per persone anziane residenti nella Seconda Circoscrizione. Si tratta di dedicare 2 ore a settimana … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77597)

[120 anni dalla nascita di Nino Pozzo. Una mostra e tre appuntamenti](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77602)

Biblioteche

Dal 7 dicembre 2021 all’11 gennaio 2022, in Biblioteca Civica: 120 anni dalla nascita di Nino Pozzo. Una mostra e tre appuntamenti. 07/12/2021 – 11/01/2022 Vetrina via Cappello … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77602)

