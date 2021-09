Newsletter Eventi

(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

03/09/2021

[Le foto dell’archivio del Centro Internazionale di Fotografia al Festival “Grenze – Peripherie”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76453)

Il Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri partecipa alla quarta edizione di Grenze – Festival Internazionale di Fotografia, che quest’anno sposta la sua sede nel quartiere … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76453)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76469

[Grenze – Peripherie](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76469)

Grenze – Festival Internazionale di Fotografia, giunto alla quarta edizione, sposta la sua sede nel quartiere di Veronetta al Bastione delle Maddalene, grazie alla collaborazione … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76469)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76648

[Il Museo di Storia Naturale protagonista di “Giardini Aperti a Veronetta”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76648)

Sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 torna l’iniziativa Giardini aperti a Veronetta : ben 28 spazi verdi del quartiere, solitamente chiusi al pubblico o di proprietà privata, … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76648)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76650

[1^ Edizione della “Marcia Sestalonga”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76650)

L’Associazione Marciatori Mondadori organizza, sabato 18 settembre 2021, la 1^ edizione della Marcia Sestalonga 2021 Ritrovo : Borgo Santa Croce (VR), via Mefistofele vedi su mappa … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76650)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76653

[Rifacciamo casa?](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76653)

Il rigoglioso giardino dell’ Ex Casa Colonica Saval presto si ripopolerà! Accorrete a RIFARE CASA con noi, prendendo parte alla giornata di progettazione partecipata degli … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76653)

