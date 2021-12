Newsletter Eventi

(AGENPARL) – gio 02 dicembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

02/12/2021

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3981

[Fiera di Santa Lucia](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3981)

L’antica manifestazione fieristica si svolge nelle giornate precedenti il giorno di Santa Lucia, 13 dicembre, e ha il suo momento culmine nella notte tra il 12 e il 13 dicembre. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3981)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77358

[Capitale Nordest 2021](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77358)

Smart working e team working: una convivenza possibile? 3 Dicembre 2021 Capitale Nord Est è l’evento annuale per quanti, nelle istituzioni, nel mondo della formazione … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77358)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77574

[Pista di pattinaggio su ghiaccio](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77574)

Anche quest’anno, per bambini e adulti è possibile divertirsi pattinando sul ghiaccio nel periodo natalizio, fino al 9 gennaio, sulla pista di pattinaggio allestita nella grande vasca … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77574)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77575

[La vera storia di Santa Lucia](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77575)

Circoscrizione 1^

E’ il 13 dicembre di tanti, tanti anni fa. In un provincia del grande Impero Romano nasce una bambina speciale: il suo nome è Lucia… Comincia cosi lo spettacolo, che ripercorre … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77575)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77577

[Convegno “Covid, post Covid e PNRR: insieme per costruire nuovi modelli di cura territoriali e di comunità”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77577)

Il 4 dicembre 2021, dalle ore 9.30 presso il Palazzo della Gran Guardia di Verona, si tiene un evento dal titolo Covid, post Covid e PNRR: insieme per costruire nuovi modelli di … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77577)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77580

[Herat ora nona: installazione a Palazzo Barbieri](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77580)

E’ di forte impatto l’installazione artistica “Herat ora nona” che dal 3 al 18 dicembre viene ospitata in municipio, nella sala al primo piano collegata … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77580)

