(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Eventi

02/11/2021

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76890

[Corsi di autoproduzione e riuso](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76890)

Hai voglia di riparare gli oggetti nel pieno spirito del riuso ma non sai come fare? Vuoi imparare ad usare la macchina da cucire gratuitamente ma non sai a chi rivolgerti? Fab Repair … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76890)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77203

[Il Barbiere di Siviglia](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77203)

Circoscrizione 4^

La Circoscrizione 4^ in collaborazione con l’Associazione ASD Mistral, presenta “Il Barbiere di Siviglia” messa in scena in due atti domenica 7 Novembre 2021, … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77203)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77208

[Campionati italiani esordiente pesistica](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77208)

Dal 5 al 7 novembre Verona diventa la capitale italiana della Pesistica Giovanile . Dopo due anni di stop causa pandemia, lo sport torna accessibile al pubblico e la città scaligera … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77208)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2021 – Comune di Verona

🔊 Listen to this