Newsletter Eventi

01/12/2021

[Licisco Magagnato tra storia dell’arte e politica culturale: le iniziative per il centenario della sua nascita](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77554)

Nel 2021 ricorre il centenario della nascita di Licisco Magagnato (Vicenza, 8 giugno 1921 – Venezia, 11 aprile 1987), storico dell’arte e direttore dei Musei e delle Gallerie veronesi … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77554)

[Ritorno alla rappresentazione. Gli acquerelli di Francesco Arduini in mostra in Sala Boggian](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77558)

Nell’ambito delle iniziative per il centenario della nascita di Licisco Magagnato, dal 4 dicembre 2021 al 6 marzo 2022, in Sala Boggian, viene allestita la mostra Ritorno alla … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77558)

[Laboratori gratuiti](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77561)

Circoscrizione 2^

Laboratori gratuiti per bambini dai 6 agli 11 anni. Addobbi di feltro e perline Cornici e bigliettini Vedi volantino allegato. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77561)

[Verona omaggia John Lennon](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77562)

L’appuntamento con Verona omaggia John Lennon è per lunedì 6 dicembre alle 20.45 all’auditorium della Gran Guardia con il concerto gratuito che vede protagonist … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77562)

[Licisco Magagnato: il 9 dicembre giornata di studi per il centenario della nascita](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77564)

Nell’ambito delle iniziative per il centenario della nascita di Licisco Magagnato, giovedì 9 dicembre, a partire dalle ore 9.30, nella Sala Convegni del Palazzo della Gran … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77564)

[Natale in Ottava](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77565)

Circoscrizione 8^

La Circoscrizione 8^ presenta il cartellone delle attività, programmate dalle Associazioni del territorio, in occasione delle festività natalizie. Ormai è una consuetudine … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77565)

[E’ l’ora del Tè](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77571)

Arrivano alla loro conclusione gli appuntamenti de “E’ l’ora del Tè” : incontri sui temi del teatro, dell’imprenditoria, del territorio e del turismo alternativo, raccontati … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77571)

