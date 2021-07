(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Eventi

01/07/2021

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67218

[Shakespeare Interactive Museum](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67218)

Nei mesi di luglio e agosto 2021 si svolge “Shakespeare Interactive Museum” al Teatro Satiro Off di Verona. Lo Shakespeare Interactive Museum (SIM) è … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67218)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75880

[L’Estate Teatrale Veronese al Museo degli Affreschi e al Maffeiano](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75880)

Il festival shakespeariano per la prima volta va ad abitare due degli spazi museali di Verona: il Museo Lapidario Maffeiano e il Museo degli Affreschi alla Tomba di Giulietta. Di … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75880)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76178

[Dante per nostra fortuna](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76178)

Martedì 13 luglio si svolge la proiezione del cortometraggio “Dante per nostra fortuna”, un film di Massimiliano Finazzer Flory all’ Auditorium Chiesa di San Fermo Maggiore. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76178)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2021 – Comune di Verona

🔊 Listen to this