Newsletter Bandi e gare d’appalto

29/07/2021

[Edifici Monumentali/Arena – Manutenzione ordinaria, adeguamento strutture e messa in sicurezza anno 2021 – Opere da fabbro](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76404)

EDIFICI MONUMENTALI/ARENA – Manutenzione ordinaria, adeguamento strutture e messa in sicurezza anno 2021 – Opere da fabbro. Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76404)

[Ponte Nuovo – Avviso pubblico esplorativo di manifestazioni di interesse per incarico di collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera rivolto ai dipendenti tecnici di altre Amministrazioni Pubbliche](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76392)

Avviso pubblico esplorativo di manifestazioni di interesse rivolto ai dipendenti tecnici di altre Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’art. 102, comma 6, del D.Lgs.50/2016: per l’espletamento … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76392)

