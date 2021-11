Newsletter Bandi e gare d’appalto

(AGENPARL) – sab 27 novembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

27/11/2021

[Affidamento del servizio di pubblicazione su quotidiani dell’avviso ad oggetto la variante urbanistica 23-bis](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77513)

Con determinazione n. 5304 del 12/11/2021, che si pubblica in allegato, è stato affidato il servizio in oggetto alle ditte PubliAdige s.r.l. e CairoRcs Media S.p.a.. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77513)

