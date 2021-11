(AGENPARL) – gio 25 novembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Bandi e gare d’appalto

25/11/2021

[Procedura negoziata sul MePa per l’affidamento della fornitura di carta in risme formato A4, bianca e riciclata, suddivisa in n. 2 lotti. C.I.G. Lotto 1 ZAE33EC346 C.I.G. Lotto 2 Z2633EC3E0.](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77504)

Il Comune di Verona ha indetto una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento della fornitura di carta in risme, formato a 4, suddivisa in n. 2 lotti: Lotto n. 1 carta bianca e Lotto … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77504)

[Affidamento della fornitura di 1 kit fotografico per scooter P.L. CIG Z2933B5920](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77505)

La Direzione Acquisti Contratti Utenze Responsabile Programma Biennale Acquisti, nell’ambito delle proprie funzioni ed attività, ha affidato alla ditta Bertazzoni S.r.l. la fornitura … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77505)

[Affidamento del servizio di riparazione carrozzeria del furgone cinofilo. CIG Z423382C31](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77506)

La Direzione Acquisti Contratti Utenze Responsabile Programma Biennale Acquisti, nell’ambito delle proprie funzioni, ha affidato alla ditta Carrozzeria Franco S.r.l. di Verona, sede di … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77506)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2021 – Comune di Verona

🔊 Listen to this