(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Bandi e gare d’appalto

25/03/2022

[Tecnico Circoscrizioni – Indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni interesse per l’affidamento lavori di Manutenzione straordinaria e adeguamento edifici pubblici delle Circoscrizioni anno 2021 – Cat. OG1 – Sorteggio ditte](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77901)

Si avvisa che il giorno 29 marzo 2022 alle ore 9:00 presso l’Ufficio Tecnico della Circoscrizione 3^ in Via Sogare, 3 – 2° piano – Verona, avrà luogo in seduta pubblica, … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77901)

[Ponti sul fiume Adige – Incarico professionale nell’ambito dei lavori di manutenzione programmata controllo ispezioni anno 2021 – Ponte Risorgimento – Sostituzione e ripristino dei giunti di dilatazione](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80856)

Ponti sul fiume Adige – Manutenzione programmata controllo ispezioni anno 2021 – Ponte Risorgimento – Sostituzione e ripristino dei giunti di dilatazione – Incarico professionale progettazione … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80856)

[Cinta Magistrale – Porte e Fortificazioni – Incarico professionale nell’ambito degli interventi di restauro conservativo – Anno 2021](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80858)

Cinta Magistrale – Porte e Fortificazioni – Interventi di restauro conservativo – Anno 2021 – Incarico professionale di restauratore, supporto al RUP, redazione relazioni generale e specialistiche, … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80858)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2022 – Comune di Verona