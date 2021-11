Newsletter Bandi e gare d’appalto

(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

24/11/2021

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77331

[Misure urgenti di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77331)

Il Comune di Verona mette a disposizione contributi per sostenere i nuclei familiari residenti nel territorio comunale che si trovano in particolari condizioni di difficoltà economica … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77331)

[affidamento diretto del servizio stampa fronte retro e configurazione di n° 300 badge tipo mifare classic](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77486)

[Affidamento tramite ordine di acquisto sul mepa del servizio di rinnovo triennale dell’abbonamento alla banca dati “leggi d’Italia”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77490)

[Affidamento del servizio di realizzazione di 63 stampe fotografiche dedicate ai ritratti di lavoratori di veronetta](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77492)

[Affidamento alla ditta studio storti srl, tramite ordine di acquisto diretto su mepa, del servizio triennale di supporto e manutenzione del software data protection manager](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77493)

[Affidamento del servizio assicurativo delle opere d’arte in prestito presso la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77496)

Affidamento del servizio assicurativo delle opere d’arte in prestito presso la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti . In allegato la determina n. 5390 del 17/11/2021 … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77496)

[Affidamento servizio di realizzazione concerto “Verona Beat. Natale, auguri & musica”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77432)

[Affidamento diretto del servizio di produzione e trasmissione di spot televisivi nell’ambito della campagna ‘Io non ci casco’](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77434)

