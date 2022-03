Newsletter Bandi e gare d’appalto

(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

24/03/2022

[Direzione Biblioteche – Affidamento del servizio di prestito digitale su piattaforma MLOL](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80842)

Determina di affidamento del servizio di prestito digitale su piattaforma MLOL [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80842)

[Affidamento diretto del servizio di noleggio di un transpallet – CIGZE135A21B9](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80848)

Affidamento diretto mediante corrispondenza commerciale per il noleggio di un transpallet per la Protezione Civile – Ditta De Carli Srl – Impegno di spesa EURO 536,80 IVA inclusa. CIG … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80848)

[Affidamento diretto della fornitura di reagentari – CIG Z9635ACEA9](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80849)

Affidamento diretto mediante corrispondenza commerciale per la fornitura di reagentari per la rilevazione di sostanze stupefacenti – Ditta Franchini prodotti chimici Srl – Impegno di spesa … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80849)

[Avviso di manifestazione di interesse per procedura negoziata sul MePa per l’affidamento della fornitura di cartoncino e carta in rotoli per la stamperia comunale. CIG Z8835B786E](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80847)

Il Comune di Verona intende pubblicare avviso pubblico a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento della fornitura di cartoncino e carta in rotoli per la stamperia … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80847)

[Edifici Monumentali/Arena – Manutenzione ordinaria, adeguamento strutture e messa in sicurezza con fondi di bilancio 2021 – Opere Edili Cat. OG2](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75240)

Affidamento ulteriori lavori, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Grandi F. srl. Affidamento dei lavori, ai sensi dall’art. 36 comma 2 lett. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75240)

[Avviso per indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento di lavori di M.O. strade bitumate comunali e M.S. sede stradale – cat. OG 3](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80756)

24/03/2022 AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI Si precisa che gli interventi di cui al punto 2 della presente indagine di mercato, dell’importo a base d’asta Euro 278.000,00 oltre … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80756)

[Porta Palio – Sistemazione parapetti in ferro e restauro delle corrispondenti parti lapidee del portale ovest](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80854)

Cinta Magistrale – Porta Palio – Sistemazione parapetti in ferro e restauro delle corrispondenti parti lapidee del portale ovest. Affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 36 comma 2 … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80854)

[Edifici Monumentali – Teatro Romano – Incarico professionale nell’ambito dei restauro conservativo e consolidamento statico delle strutture in alzato di epoca romana – Anno 2021](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80850)

Edifici Monumentali – Teatro Romano – Restauro conservativo e consolidamento statico delle strutture in alzato di epoca romana – Anno 2021 – Incarico professionale di adeguamento della … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80850)

[Scavi Scaligeri – Incarico professionale adeguamento progettazione ed altro nell’ambito dei lavori relativi alla nuova articolazione dei percorsi di accesso ed esodo, adeguamento funzionale e impiantistico](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80852)

Edifici Monumentali – Scavi Scaligeri – Nuova articolazione dei percorsi di accesso ed esodo, adeguamento funzionale e impiantistico – Incarico professionale di adeguamento della progettazione … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80852)

[Scavi Scaligeri – Incarico professionale nell’ambito dei lavori relativi alla nuova articolazione dei percorsi di accesso ed esodo, adeguamento funzionale e impiantistico](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80853)

Edifici Monumentali – Scavi Scaligeri – Nuova articolazione dei percorsi di accesso ed esodo, adeguamento funzionale e impiantistico – Incarico professionale di coordinamento della sicurezza … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80853)

