(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Bandi e gare d’appalto

20/10/2021

[Patrimonio – Avviso pubblico per assegnazione in concessione di porzione di area comunale sita in via Albere](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77113)

Manifestazione d’interesse per concessione onerosa di una porzione di area comunale in Via Albere ad uso giardino. I soggetti interessati potranno manifestare il proprio interesse … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77113)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2021 – Comune di Verona

🔊 Listen to this