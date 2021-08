Newsletter Bandi e gare d’appalto

(AGENPARL) – ven 20 agosto 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

20/08/2021

[Avviso di ricezione di proposta di sponsorizzazione](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76525)

Si rende noto che la Direzione Musei sta concludendo un accordo, con una primaria azienda del territorio di Verona e in ambito internazionale, per una sponsorizzazione finalizzata a sostenere: … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76525)

[Procedura aperta n. 29/21 per l’appalto degli interventi di recupero, restauro e in parte di rifunzionalizzazione degli edifici del “Silos di Levante”, “Casa del Capitano” e “Guardiania” appartenenti al complesso dell’Ex Caserma Santa Marta](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76524)

18 agosto 2021 si pubblica la documentazione di gara per la procedura aperta sopra soglia europea n. 29/21 per l’appalto degli interventi di recupero, restauro e in parte … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76524)

Accertamento contributo Consorzio ZAI finalizzato all’acquisto di attrezzature per la Polizia Locale. Affidamento diretto tramite ODA sul MEPA della fornitura DI SCD FAST serie X. Ditta … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76529)

[Fornitura di generi alimentari e beni di consumo per la Protezione Civile. CIG Z9E29EFF9C](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76530)

Fornitura di generi alimentari e beni di consumo per la Protezione Civile – Rossetto Group. Assunzione impegno di spesa 700,00 Euro (IVA compresa). CIG Z9E29EFF9C [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76530)

[Tecnico Circoscrizioni – Indagine di mercato finalizzata ad acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria aree di circolazione in gestione alle Circoscrizioni Cat. OG3 cl. II](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76526)

Tecnico Circoscrizioni – Indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse nell’ambito delle seguenti procedure negoziate telematiche da espletarsi … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76526)

19 agosto 2021 Avviso per indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse nell’ambito della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76531)

19 AGOSTO 2021 Avviso per indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse nell’ambito della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76532)

19 AGOSTO 2021 Avviso per indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse nell’ambito della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76533)

19 agosto 2021 Avviso per indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse nell’ambito della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76534)

[Edifici Monumentali/Arena – Manutenzione ordinaria, adeguamento strutture e messa in sicurezza con fondi di bilancio 2021 – Opere Edili Cat. OG2](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76545)

Edifici Monumentali/Arena – Manutenzione ordinaria, adeguamento strutture e messa in sicurezza con fondi di bilancio 2021 – Opere Edili Cat. OG2. Determina approvazione modalità … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76545)

