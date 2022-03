(AGENPARL) – gio 17 marzo 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Bandi e gare d’appalto

17/03/2022

[Mostra Caroto 2022 –Affidamento del servizio di riproduzione fotografica CIG ZD8358F441 e pagamento dei diritti di prestito del dipinto detto “Madonna Cucitrice” CIG Z4D358F507](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80785)

Si pubblica la determinazione dirigenziale di affidamento del servizio. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80785)

[Direzione Biblioteche – Affidamento fornitura materiale per riparazione libri](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80786)

Determina affidamento della fornitura di materiale per la riparazione dei libri [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80786)

17 marzo 2022 Avviso per l’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse nell’ambito della procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 comma … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80789)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2022 – Comune di Verona