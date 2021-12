(AGENPARL) – gio 16 dicembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Bandi e gare d’appalto

16/12/2021

[Affidamento della fornitura di 2 fotocamere mirrorless – CIG Z273385EC3](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77676)

“L. R. Veneto N. 9/2002 – ART. 3 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza” – Bando 2020. Fornitura di 2 fotocamere mirrorless … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77676)

[Affidamento per la fornitura di 30 batterie radio Sepura – CIG ZC233EE032](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77677)

Indizione procedura negoziata sul MEPA ex art. 2 lett. b) della L. 120/2020 per la fornitura di 30 batterie per radio Sepura serie STP9000 e SC2020 importo a base d’asta € 2.750,00 IVA … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77677)

[Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs 50/2006 del servizio di audio e video a Infoval srl](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77680)

Si pubblica determina di riferimento [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77680)

[Affidamento diretto della fornitura di timbri – CIG ZD8345C9FD](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77681)

Affidamento diretto mediante corrispondenza commerciale per la fornitura di timbri per la Direzione Polizia Locale – Ditta Nuovo Timbrificio Finetto Saverio. Impegno di spesa Euro 1.000,00 … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77681)

[Affidamento della fornitura di strutture metalliche per il centro formativo castelli di montorio](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77685)

Si pubblica determina di riferimento [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77685)

[Affidamento di servizi tecnico-logistici a supporto dell’organizzazione della mostra “I mondiali di Italia ‘90 e la scoperta della necropoli romana”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77686)

Si pubblica determina di riferimento. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77686)

[Servizio di smontaggio e revisione di 10 pannelli informativi del percorso “I luoghi di Dante a Verona”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77687)

Si pubblica determina di riferimento. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77687)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2021 – Comune di Verona

🔊 Listen to this