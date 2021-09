(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Bandi e gare d’appalto

16/09/2021

[Affidamento del servizio di supporto tecnico agli uffici per la redazione del Piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76753)

In allegato la determina n. 3477 del 02/08/2021 di affidamento del servizio di supporto tecnico agli uffici dell’Amministrazione comunale per la redazione del Piano di localizzazione degli … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76753)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2021 – Comune di Verona

🔊 Listen to this