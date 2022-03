(AGENPARL) – mar 15 marzo 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Bandi e gare d’appalto

15/03/2022

[Avviso per indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento di lavori di M.O. strade bitumate comunali e M.S. sede stradale – cat. OG 3](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80756)

Indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse nell’ambito delle seguenti procedure negoziate telematiche da espletarsi secondo le modalità … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80756)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2022 – Comune di Verona