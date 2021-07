Newsletter Bandi e gare d’appalto

(AGENPARL) – mer 14 luglio 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

14/07/2021

[Procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico professionale per il coordinamento e redazione progettuale della proposta “European Fortress Festival. Artists and Fortified Heritage: from the roots of Europe to a common future”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76242)

In esecuzione della determinazione dirigenziale n.3210 del 14/07/2021, la Direzione Affari Generali Decentramento rende noto che l’Amministrazione comunale intende affidare ad un professionista … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76242)

Si pubblica Determinazione Dirigenziale nr. 2616 del 21/06/2021 di affidamento della fornitura di vestiario (giubbino e pantalone) per il Nucleo Cinofili della Polizia Locale. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76257)

[Noleggio quinquennale di n.1 multifunzione in b/n](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76258)

In allegato la determina di adesione alla Convenzione Consip 32 Lotto 3 per il noleggio quinquennale di n.1 multifunzione in b/n. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76258)

[Noleggio quinquennale di n.6 multifunzione in b/n](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76259)

In allegato la determina di adesione alla Convenzione Consip 32 Lotto 3 per il noleggio quinquennale di n.6 multifunzione in b/n. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76259)

[Noleggio quinquennale di n.1 multifunzione in b/n per la Direzione Generale](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76260)

In allegato la determina di adesione alla Convenzione Consip 32 lotto 5 – noleggio n. 1 multifunzione a colori per la Direzione Generale. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76260)

