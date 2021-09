Newsletter Bandi e gare d’appalto

(AGENPARL) – lun 13 settembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

13/09/2021

[Erogazione dei servizi di accesso ai dati del Registro Imprese ed Ini-pec – CIG Z0A32D3D8C](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76736)

Erogazione dei servizi di accesso ai dati del Registro Imprese ed Ini-pec. Affidamento a Infocamere per il biennio 2021-2023. Assunzione imepgno di spesa Euro 20.000,00 oltre IVA (EURO … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76736)

[Edifici Monumentali/Arena – Manutenzione ordinaria anno 2020 – Realizzazione strutture di ponteggio – Lavori opzionali](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=71434)

EDIFICI MONUMENTALI/ARENA – Manutenzione ordinaria anno 2020 – Realizzazione strutture di ponteggio. Affidamento lavori opzionali, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=71434)

[Edifici Civili – Manutenzione ordinaria degli edifici a destinazione civile per l’anno 2021 – Opere Edili](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76247)

Edifici Civili – Manutenzione ordinaria degli edifici a destinazione civile per l’anno 2021 – Opere Edili. Affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76247)

[Edifici Civili – Manutenzione ordinaria degli edifici a destinazione civile per l’anno 2021 – Opere da Idraulico](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76248)

Edifici Civili – Manutenzione ordinaria degli edifici a destinazione civile per l’anno 2021 – Opere da Idraulico. Affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76248)

[ARS DISTRICT – Parco dell’Arsenale – Recupero e riqualificazione del complesso di epoca austriaca – Lotto n. 1 – Servizi in materia ambientale di indagine in campo, prelievo ed analisi di laboratorio inerenti la bonifica del sito](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76730)

ARS DISTRICT – Il Parco dell’Arsenale – Interventi di recupero e riqualificazione del complesso di epoca austriaca – Lotto n. 1 – – Servizi in materia ambientale di indagine in campo, prelievo … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76730)

