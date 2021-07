Newsletter Bandi e gare d’appalto

(AGENPARL) – mar 13 luglio 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

13/07/2021

[Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di restauro di reperti preistorici](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76187)

INDICAZIONI GENERALI La Direzione Musei, intende procedere all’affidamento del servizio di restauro conservativo di reperti preistorici conservati presso il Museo di Storia Naturale … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76187)

[Edifici Civili – Manutenzione ordinaria degli edifici a destinazione civile per l’anno 2021 – Opere Edili](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76247)

Edifici Civili – Manutenzione ordinaria degli edifici a destinazione civile per l’anno 2021 – Opere Edili – Approvazione progetto definitivo e modalità affidamento lavori. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76247)

[Edifici Civili – Manutenzione ordinaria degli edifici a destinazione civile per l’anno 2021 – Opere da Idraulico](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76248)

Edifici Civili – Manutenzione ordinaria degli edifici a destinazione civile per l’anno 2021 – Opere da Idraulico – Approvazione progetto definitivo e modalità affidamento lavori. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76248)

[Bando Periferie – DPCM 25 maggio 2016 – Progetto Riqualificazione Urbana Quartiere Veronetta – Lotto 2 – Palazzo Bocca Trezza – Servizio indagini strutturali integrative](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76249)

BANDO PERIFERIE – DPCM 25 maggio 2016 – Progetto Riqualificazione Urbana Quartiere Veronetta – Lotto 2 – Palazzo Bocca Trezza – Servizio indagini strutturali integrative. Affidamento del servizo, … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76249)

