Newsletter Bandi e gare d’appalto

08/09/2021

[Avviso di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di enti del terzo settore disponibili alla co-progettazione ed alla gestione dei centri di comunità del Comune di Verona](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76705)

[Affidamento fornitura di alimenti e ausili – Nucleo Cinofilo – CIG ZCA32C0C68](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76713)

Affidamento fornitura di alimenti ed ausili per gli ausiliari del Nucleo Cinofilo Ditta Radice Massimiliano – Impegno di spesa di € 819,67 IVA esclusa (€ 1.000,00 IVA inclusa) … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76713)

[Affidamento diretto della fornitura di 1 adattatore + pile ricaricabili – CIG Z7432EC1F3](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76714)

Affidamento diretto della fornitura di 1 adattatore USB/SERIALE + pile ricaricabili per la lettura dei cronotachigrafi, impegno di spesa EURO 81,97 IVA esclusa – EURO 100,00 … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76714)

[Affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli – CIG ZEA32E6B1E](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76715)

Servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli sottoposto alle misure di sequestro, fermo o confisca ai sensi del vigente Codice della Strada. Rimborso spese al custode acquirente relative … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76715)

[Affidamento servizio di spedizione tramite corriere – CIG Z22329F1F3](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76716)

Affidamento servizio di spedizione tramite corriere ditta Mail Boxes ETC MBE150 € 81,97 IVA esclusa (€100,00 IVA inclusa) – CIG: Z22329F1F3 [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76716)

[Affidamento del servizio di consegna, disposizione e ritiro di 500 sedie e 30 transenne al Silent Wifi Concert in piazza Duomo a Verona il 10 settembre 2021](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76717)

Si pubblica determina di riferimento. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76717)

[Tecnico Circoscrizioni – Indagine di mercato finalizzata ad acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento di lavori negli edifici in gestione alle Circoscrizioni per il biennio 2022/2023 – Opere da idraulico cat. OS3](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76693)

Tecnico Circoscrizioni – I ndagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici qualificati per l’affidamento dei … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76693)

[Tecnico Circoscrizioni – Indagine di mercato finalizzata ad acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento di lavori negli edifici in gestione alle Circoscrizioni per il biennio 2022/2023 – Opere da falegname,fabbro,vetraio cat. OS6](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76698)

Tecnico Circoscrizioni – I ndagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici qualificati per l’affidamento dei … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76698)

[Tecnico Circoscrizioni – Indagine di mercato finalizzata ad acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria edifici in gestione alle Circoscrizioni per il biennio 2022/2023 Cat. OS30](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76699)

Tecnico Circoscrizioni – I ndagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici qualificati per l’affidamento dei … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76699)

