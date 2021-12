(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Bandi e gare d’appalto

07/12/2021

[Affidamento diretto tramite Mepa fornitura materiale didattico per Asili nido e scuole infanzia comunali](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77620)

07/12/2021 : Si pubblica la Determina di affidamento diretto tramite M.E.P.A. di fornitura materiale didattico per Asili Nido e Scuole dell’infanzia comunali. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77620)

[Affidamento diretto dell’incarico di supporto al RUP per specifiche competenze tecniche in materia ambientale e geologica, relativamente al procedimento di Variante urbanistica n. 23 bis al vigente PI](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77616)

Provvedimento in allegato [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77616)

[Affidamento diretto tramite Mepa per fornitura giochi montessoriani per scuole Infanzia Comunali](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77621)

07/12/2021: si pubblica la Determina di affidamento diretto tramite M.E.P.A. per la fornitura di giochi montessoriani presso le scuole dell’infanzia comunali [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77621)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2021 – Comune di Verona

🔊 Listen to this