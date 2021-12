Newsletter Bandi e gare d’appalto

(AGENPARL) – gio 02 dicembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

02/12/2021

[Circoscrizione 1^ – Affidamento all’Associazione Fucina Culturale Machiavelli del servizio di organizzazione e realizzazione del Concerto di Natale “Le quattro stagioni di Vivaldi”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77581)

Si pubblica la determinazione di affidamento del servizio [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77581)

[Circoscrizione 1^ – Affidamento del servizio di gestione del Giardino “Ex Nani” per l’anno 2022 all’APS “D-HUB – Un centro dove incontrarsi, fermarsi e ripartire”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77582)

Si pubblica la determinazione di affidamento del servizio [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77582)

[Circoscrizione 1^ – Affidamento del servizio di gestione del Parco Giochi “Santa Toscana” per l’anno 2022 al Comitato Carnevale Benefico Simeon de l’Isolo](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77583)

Si pubblica la determinazione di affidamento del servizio [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77583)

[Circoscrizione 1^ – Affidamento del servizio di gestione del Parco Giochi “Corte del Duca” per l’anno 2022 all’Associazione Genitori Corte del Duca ODV](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77587)

Si pubblica la determinazione di affidamento del servizio [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77587)

[Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici a favore del personale in servizio presso il Comune di Verona](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77573)

Si pubblica nella sezione allegati la determina n. 4382 del 30/09/2021 di affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici a favore del personale in servizio presso … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77573)

