Newsletter Bandi e gare d’appalto

01/12/2021

[Affidamento diretto alla ditta Reggiani srl del servizio di stampa e installazione di nr 2 teli in pvc nell’ambito della mostra archeologica a Porta Palio](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77559)

Si pubblica determina di riferimento [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77559)

[Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs. 50/2006 del servizio di “inserzioni spazi promozionali della cinta muraria di verona e della mostra i mondiali di Italia ’90](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77560)

Si pubblica determina di riferimento [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77560)

[8^ Circoscrizione – Affidamento servizio “Concerti di Natale nelle Due Valli” CIG Z3433ED079](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77557)

Si pubblica determina di affidamento. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77557)

