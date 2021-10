Newsletter Bandi e gare d’appalto

(AGENPARL) – ven 01 ottobre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

01/10/2021

[Circoscrizione 1^ – Affidamento a Casa Shakespeare Impresa Sociale del servizio di organizzazione e realizzazione dello spettacolo itinerante “Shake market – Shakespeare tra le gente”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76874)

[Procedura comparativa per l’individuazione di un professionista esterno all’Amministrazione comunale ai fini del conferimento di un incarico professionale per la stesura di un piano operativo di azioni sul tema del “Turismo delle radici”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76879)

[Politiche Comunitarie – Affidamento diretto fornitura arredi e attrezzature da esterni per Sede Innovation Lab e Palestre digitali aggregate](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76884)

[Politiche Comunitarie – Affidamento diretto del servizio di somministrazione questionario di indagine sulla solitudine – Progetto S.T.E.P.S. UIA05-383](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76885)

[Decentramento – Affidamento diretto del servizio di organizzazione pratica della Mostra Micologica “Citta’ di Verona” dal 2 al 4 ottobre 2021 c/o Gran Guardia](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76886)

