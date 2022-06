(AGENPARL) – mer 01 giugno 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Bandi e gare d’appalto

01/06/2022

[Circoscrizione 6 – Affidamento servizio di gestione e organizzazione tecnico logistica mercatini “Soffitte in Piazza” 2022/2023](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81565)

Si pubblica determina di riferimento [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81565)

[Direzione Biblioteche – Affidamento fornitura serratura per Box restituzione libri](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81570)

Si allega Determina di affidamento fornitura di una serratura per box restituzione libri [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81570)

[Affidamento servizio di rinnovo di n.1 abbonamento annuale al quotidiano Italia Oggi versione digitale periodo 2022/2023](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81574)

Si pubblica determina di riferimento. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81574)

[Avviso di indagine di mercato – servizio di manutenzione e controlli di sicurezza delle attrezzature elettriche in dotazione ai magazzini comunali per la durata di anni due.](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81569)

In allegato [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81569)

