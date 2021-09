(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Ambiente Informa

16/09/2021

[Newsletter Ambiente Informa – 10/2021](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76754)

Soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici

L’Associazione ambientalista e culturale Nour, in collaborazione con l’Università di Verona e il patrocinio del Comune di Verona, organizza per il 18 settembre 2021 presso la Sala Montanari della Società Letteraria di Verona l’incontro dal titolo “Soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici”. L’ingresso, che sarà trasmesso anche in streaming, è libero previa registrazione e green pass. [Per saperne di più »»](https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=60791)

—————————————————————

Ecobonus auto 2021: ripartono gli incentivi

Dal 14 settembre 2021 è possibile prenotare sulla piattaforma Ecobonus del Ministero dello Sviluppo Economico gli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni.

Con il Decreto Infrastrutture (DL 10 settembre 2021, n. 121) sono stati infatti ricollocati 57 milioni di euro destinati agli incentivi fino a 6.000 euro per l’acquisto e immatricolazione in Italia di auto elettriche e ibride plug-in nelle due fasce di emissioni di anidride carbonica 0-20 e 21-60 g/km di CO2. [Per saperne di più »»](https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=16233)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2021 – Comune di Verona

🔊 Listen to this