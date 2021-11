Newsletter Ambiente Informa

(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

12/11/2021

Il 14 novembre a Verona c’è la prima domenica ecologica

Non sarà una giornata di chiusura al traffico in città, come in passato, ma la popolazione è fortemente invitata a limitare l’utilizzo del mezzo privato e a privilegiare gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici, che per l’occasione saranno gratuiti. [Per saperne di più »»](https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77308)

Hai già provato a #cambiarearia ?

La tutela dell’ambiente in cui vivi e della tua salute dipende infatti anche dai tuoi comportamenti. Con semplici gesti da far diventare parte del tuo stile di vita, contribuisci non solo al benessere tuo e della collettività, ma anche a risparmiare tempo e soldi. [Per saperne di più »»](https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77270)

