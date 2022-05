(AGENPARL) – mar 31 maggio 2022 Anziani – Senior – Salute – Sanità – Famiglia – Benessere – Prevenzione – Sociale – Stili di vita

newsletter n.21 del 31 maggio 2022

[Phishing senza sosta nelle ultime ore, attenzione ai messaggi sul vostro telefono](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=A%3dLZHaL%26F%3dC%26L%3dLXDc%269%3daFZLU%265%3dFDNz_PkwZ_au_La1j_Vp_PkwZ_ZzQ7U.C9xG9LsRuFs9.3N_2ymt_BDLdBZ_Bucx_L0Jc_Bucx_L0zF3MrG8A-3C9u5k8Tk-Q9M49-89vJy-OvR3Go-MB9-kRD9xX3IxC-793QuAqG-FI3RBI-4C69pM8I_2ymt_BD%26x%3dG5QF7C.LyN%26sQ%3dMUBc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Gli ultimi tentativi di phishing sono arrivati anche tramite canali ufficiali](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=7%3d7XMW7%26D%3dH%26H%3d7VIY%26t%3dYKV7S%260%3dByL5_LVue_Wf_JfwU_Tu_LVue_VkOBQ.x73CtJxNfDx5.nL_7uXr_G07bGV_wsht_78OY_wsht_785BnKwCs9-895f3psRp-MtK95-s71Fj-M1NnEt-Iw7-pNy73TnG39-r78Mf9vC-1G8NwG-99q7uIsG_7uXr_G0%26i%3dE0M15H.HjL%26xM%3d8SGY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Pronto Senior Salute, un servizio che aiuta gli utenti a risolvere il problema delle liste d’attesa](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=3%3d3XUS3%26D%3dP%26D%3d3VQU%26p%3dYSR3S%26H%3d8uLC_HRum_Sb_JnsQ_T3_HRum_RgOJM.t7A9pJ6JbD61.jL_EqTr_O63bOR_sspp_38WU_sspp_38CHpFGE-t7A91b3xpJ-F1mMG5-t7ELjR6E-bAHJb-MG5oL6-HjKBBw7E5-qJB2m701-e79Bf-D6Iu7-11uL2IbS_EqTr_O6%26e%3dEHIw5P.DfL%266I%3d4SOU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Un servizio che aiuta a far rispettare i tempi previsti dalla legge per visite mediche ed esami.](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=4%3dFdMTF%26J%3dH%26E%3dFbIV%263%3deKSFY%260%3d98R5_Ie1e_To_Pftd_Zu_Ie1e_StUBN.7C303PxKoJx2.wR_7rgx_G7FhGS_6yhq_FDOV_6yhq_FD5I3L9F-7C302o9p3P-82zS96-7C7MwXxF-oG0Ko-S962Rx-IwQ4C0C76-4P43zC22-rC1Cs-JxJ8C-s28RtJoY_7rgx_G7%26r%3dK0J0AH.EsR%26xJ%3dGYGV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Senior News, l’informazione a misura di Senior in tv e su oltre 120 radio](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=3%3d0YJS0%26E%3dE%26D%3d0WFU%26w%3dZHR0T%267%3d82M2_HYvb_Si_KcsX_Ur_HYvb_RnP9M.18z9wKuJiEu1.qM_4qas_D60cDR_ztep_09LU_ztep_0955vB1H-v89I1i4m-tBz6wKy18B1Dm-FuI3Km-ImGuEz-HxJz8-41lB1R_ztep_09%26p%3dC3L83A.GqJ%26qL%3dEQ0X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Il TG va in onda dal lunedì al venerdì su Canale Italia, e nel Lazio anche su Rete Oro, alle 19.00 e…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=4%3dLdCTL%26J%3d8%26E%3dLb9V%269%3deASLY%26z%3d9DRu_Ik1U_Tu_PVtj_Zk_Ik1U_SzU2N.CCs09PnKuJn2.3R_wrmx_77Lh7S_ByXq_LDEV_ByXq_LDx68GtI-8C2J2u9f-6Gs79Pr2JGtEy-KnJEPf-JyLnFB-MqKBC-w2xGtS_ByXq_LD%26i%3dDEQ14M.LjK%263Q%3d8RLc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Fibrillazione atriale, la prevenzione vale tanto](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=3%3d0bVS0%26H%3dQ%26D%3d0ZRU%26w%3dcTR0W%26I%3d82PD_HYyn_Si_NosX_X4_HYyn_RnSKM.1AB9wN7JiH71.qP_Fqav_P60fPR_zwqp_0BXU_zwqp_0B49jN7Bt7N9w1i7yJ3-12N71tA-DHmR3D8ECDm-RyBm-PyD2K_Fqav_P6%26l%3dIII49Q.DmP%267I%3dAWPU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Bisogna far emergere tempestivamente la patologia e favorire una diagnosi precoce, fondamentale per …](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=6%3d0XHV0%26D%3dC%26G%3d0VDX%26w%3dYFU0S%265%3dA2Lz_KYuZ_Vi_JavX_Tp_KYuZ_UnO7P.17xBwJsMiDs4.qL_2tar_B90bBU_zscs_08JX_zscs_08pBjJsEt30Bw4i3kFo-42Js4t7-zKmNoG8AyGm-NkEm-LkG2G_2tar_B9%26l%3dE5L45C.GmL%26sL%3dASBX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Posta elettronica certificata: a che serve la PEC?](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=7%3dAcSWA%26I%3dN%26H%3dAaOY%26x%3ddQVAX%26F%3dB3QA_LZzk_Wj_OlwY_Y1_LZzk_VoTHQ.2B9CxO4NjI45.rQ_Cubw_M0AgMV_1xnt_ACUY_1xnt_ACAI2Qv-9uBEN5j8v1L9Cl8-x91Q40r0vNj-PzL5B-A9lX_Cubw_M0%26m%3dJFM50N.HnQ%264M%3dBXMY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Su grey-panthers.it ci spiegano a cosa serve questo strumento (s)conosciuto.](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=0%3dJW0ZJ%26C%3d5%26K%3dJU6b%267%3dX8YJR%26w%3dEBKr_OitR_Zs_ISzh_Sh_OitR_YxNyT.A6pF7IkQsCk8.1K_txkq_4CJa4Y_0rUw_J7Bb_0rUw_J7rLAKc-B46vQ8s2c0FpFu2-eB0KkC14cQs-JgOD6-rBuR_txkq_4C%26v%3dDwPD45.KwK%26kP%3dKR4b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[VIDEO – Senior News 30/05/2022: Richiamo annuale vaccino / Guerra Ucraina / Vaccino anti cancro / Grey Panthers](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=4%3dPV0TP%26B%3d5%26E%3dPT6V%26C%3dW8SPQ%26w%3d9HJrJ_FqUq_Q1_trqp_47_FqUq_P6yNK.6c432qF9.3qD_FqUq_P6U6B9qIgJcC71H625t2BPk2B9_trqp_47J9f2y1c6CI_trqp_47SQ5YPR4ZUY7ZSR6U%262%3dCwJJ35.E3J%26kJ%3dQQ4V&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Richiamo annuale vaccino / Guerra Ucraina / Vaccino anti cancro / Grey Panthers](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=A%3dAXTaA%26D%3dO%26L%3dAVPc%26x%3dYRZAS%26G%3dF3LBQ_1sox_B3_Dybr_ND_1sox_A8IU6.8wAn4AMt.5AK_1sox_A8oCwAAPRLwJr3bCm7D9wR59wA_Dybr_ND5Az9j3wCxK_Dybr_NDDSOfATNgFaQgDTPb%26m%3dEGQ55O.LnL%265Q%3dBSNc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[VIDEO – Senior News 27/05/2022: Campagna vaccinale / Cheratosi attinica / Fibrillazione atriale / Antibiotici](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=4%3d9aPT9%26G%3dK%26E%3d9YLV%26v%3dbNS9V%26C%3d2h6s91O8J_yvkq_06_0rZu_J7_yvkq_9Ax3.46B4o_MitW_Wx5nRZFISCXn_MitW_Wx%265%3dtPAMjX.661%26DA%3dT8WM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Covid, non decollano quarte dosi / Cheratosi Attinica, come fare prevenzione / Fibrillazione Atriale…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=A%3dNZBaN%26F%3d7%26L%3dNX8c%26A%3da0ZNU%26y%3d9w5eFFNtQ_DuWx_O5_vyot_6D_DuWx_N0j0.I5xA4_LU1l_VjB3QLMXRye3_LU1l_Vj%26B%3d9OwTyW.rCF%26Cw%3daMV9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Direttore responsabile: Eleonora Selvi

