newsletter n.25 del 30 giugno 2021

[Incontinenza, Fais e Senior Italia FederAnziani: rivedere il sistema partendo dai bisogni delle persone](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=6%3dDX8VD%26D%3d3%26G%3dDU9U%261%3dY6UDS%26u%3dA6Lp_KcuP_Vm_JQvb_Tf_KcuP_UrOwP.57nB1JiMmDi4.uL_rter_29Db2T_4sSs_D80Y_4sSs_D8iGoGnMuFeGB3-f4uK-s8zAoK-uLaEu3-f8p7r4zRi4zA-rB87d847-sB5LeFm-HaK67n71-4iL19nB-p7lEq-HeK5Gn8_4sSs_D8%26d%3dF7Kv6E.FeM4m3a%26uK%3d2bJX)

[In occasione della Giornata Nazionale per la Prevenzione e la Cura dell’Incontinenza le associazioni…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=7%3dNbDWN%26H%3d9%26H%3dNYEV%26A%3dcBVNW%261%3dBFPv_LmyV_Ww_NWwl_Xl_LmyV_V2S3Q.EAtCANoNwHo5.5P_xuov_80Nf8U_DwYt_NBFZ_DwYt_NBoHyKtN5JkHL7-l55O-y90EuL-5PgF57-l9zAx50Vo50E-xCHAj9DA-yCEPkGw-LgLFAt8A-8oMACtC-zArF1-LkLEKt9_DwYt_NB%26j%3dGGO27O.JkN5w7g%265O%3d8cTb)

[Caldo: allarme rosso per anziani e fragili. Da Senior Italia FederAnziani il decalogo salva vita](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=4%3d0dHT0%26J%3dC%26E%3d0aIS%26w%3deFS0Y%265%3d92Rz_IY1Z_Ti_PatX_Zp_IY1Z_SnU7N.1Cx0wPsKiJs2.qR_2rax_B70hBR_zycq_0DJW_zycq_0Dm2tBy-2tJkI2i9kuC-2F1Qy-2vXs2vG-pIiEsCq-QoEqM2-029v0i-Do5mPkE8GkEq-Bo4iJy8w-QkC49-6029_2rax_B7%26l%3dK5J4AC.EmR%26sJ%3d0gHW)

[Il Presidente Messina: “Basta stragi! Evitiamo il bollettino di guerra a cui siamo tristemente abitu…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=4%3dOZTTO%26F%3dO%26E%3dOWUS%26B%3daRSOU%26G%3d9GNB_Inwl_Tx_Lmtm_V2_Inwl_S3QIN.F900BL5KxF52.6N_Drpt_N7OdNR_Euoq_O0VW_Euoq_O0y298A-29FwI2x5w09-DFFMA-2AT52AC-2IxA5C6-M1E6ID-0G580x-0152LwEMCwE6-814xFA8B-MwCI5-H0G5_Drpt_N7%261%3dGGJI7O.E2N%265J%3dOcTW)

[Dedalus e Senior Italia FederAnziani insieme per migliorare l’assistenza agli anziani e promuovere l’inclusione digitale](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=9%3dDXHYD%26D%3dC%26J%3dDUIX%261%3dYFXDS%265%3dD6Lz_NcuZ_Ym_Jayb_Tp_NcuZ_XrO7S.57xE1JsPmDs7.uL_2wer_BBDbBW_4scv_D8Jb_4scv_D8nAp3vQ5-KoJuG2-E63vEm-8o0qJkJBAkJu-AxOu7wA-yAqHuG2747-v75KsO67xVm-3qHu-3xVu3xE-2JyI7G6A47-vEz5vQ5AyJq-6sCuLkHq_Ja7m3kyb_Tp%260%3dyM3RoU.xA6%26A3%3dXKZF)

[Obiettivo facilitare l’accesso ai servizi sanitari, migliorare la presa in carico e supportare i paz…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=8%3d6bOX6%26H%3dJ%26I%3d6YPW%26s%3dcMW6W%26B%3dCxP7_MUyg_Xe_NhxT_Xw_MUyg_WjSDR.wA5DsNzOeHz6.mP_9vWv_IA6fIV_vwju_6BQa_vwju_6Bu0h73Pw-OvImK9-Dx73De-Bv9iNrI4ErIm-E5NmA40-qExGmK96vA-36wOzNxA5Ue-7xGm-75Um75D-tN6HyKC0vA-3Dr93PwE6Ii-0zBmPrGi_Nh6e7rxT_Xw%269%3dqQ0QgY.50x%26E0%3dWCdM)

[VIDEO – Giornata Nazionale Incontinenza, intervista a Pierpaolo Sileri – Sottosegretario alla Salute](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=4%3d5YPT5%26E%3dK%26E%3d5VQS%26r%3dZNS5T%26C%3d2d4s9wM8J_utkq_64_0rVs_J7_utkq_59x3.z4B4k_KitS_UxWsKEQ7okem_KitS_Ux%265%3dpNAMfV.66w%26BA%3dSBaN)

[Come sincronizzare Pc e Smartphone?](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=6%3dNW8VN%26C%3d3%26G%3dNT9U%26A%3dX6UNR%26u%3dAFKp_KmtP_Vw_IQvl_Sf_KmtP_U2NwP.E6nBAIiMwCi4.5K_rtoq_29Na2T_DrSs_N70Y_DrSs_N7cH96-sB04rH4w2a00zSwIe-L92rMB9oG1_IQvl_Sf%267%3d9LsOyT.n8F%260s%3dUUY6)

[Su grey-panthers.it un articolo per avere tutti i file sincronizzati sui propri device](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=0%3d2ZKZ2%26F%3dF%26K%3d2WLY%26o%3daIY2U%268%3dEtN3_OQwc_Za_LdzP_Vs_OQwc_YfQ0T.s91FoLvQaFv8.iN_5xSt_EC2dEX_rufw_20Mc_rufw_20pLm9-6Fn75L8a5nnCCWaLr-Pm55QpB2Ke_LdzP_Vs%26A%3dmO6ScW.1Bt%26C6%3dY9bI)

[VIDEO – Senior News 29/06/2021: Incontinenza / Presidi medici per incontinenza / Cure oncologiche / Grey Panthers](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=8%3d7WQX7%26C%3dL%26I%3d7TRW%26t%3dXOW7R%26D%3d6f2tCyK9N_wrlu_82_AvXq_KA_wrlu_77y7.22C8m_IjxU_SyawtdIOmlmg_IjxU_Sy%269%3drLBQhT.70y%260B%3dWDYO)

[Incontinenza, prosegue l’impegno di Senior Italia e Fais / Rivedere il sistema partendo dai bisogni …](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=5%3dKcKUK%26I%3dF%26F%3dKZLT%268%3ddITKX%268%3d3t8n0CQ3K_Axfr_L8_5slw_E8_Axfr_KCs4.F8751_Odui_YsXAzXFcsfju_Odui_Ys%266%3d6R6NvZ.17C%26F6%3dTReI)

[VIDEO – Senior News 28/06/2021: Edizione speciale dedicata alla Giornata Nazionale sull’Incontinenza](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=3%3dEXMSE%26D%3dH%26D%3dEUNR%262%3dYKRES%260%3d87L5I_5shp_F3_7qfr_G6_5shp_E8BM0.8p3r44Ex.54C_5shp_E8h51A4HVLpBv3U5q7711Rx11A_7qfr_G69As1n3p52K_7qfr_G6FbOYHYKXLaHQKZIQ%26q%3dE0I95H.DrL%26xI%3dEaMV)

[Edizione speciale dedicata alla Giornata Nazionale per la prevenzione e la Cura dell’Incontinenza](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=A%3dKXAaK%26D%3d6%26L%3dKUBZ%268%3dY9ZKS%26x%3dFCLsQ_AsVx_L3_uylr_5D_AsVx_K8zUF.8dAx4rM4.5rK_AsVx_K8VC7ArPbLdJ23ICw7u97Rl97A_uylr_5DEAg9t3dC8K_uylr_5DLbCgNY9fRa6YQZ7Y%26w%3dExQE56.LxL%26lQ%3dKaAd)

[VIDEO – Senior News 25/06/2021: Allarme Caldo / Giornata Incontinenza / Diabete / Alzheimer](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=5%3dGbAUG%26H%3d6%26F%3dGYBT%264%3dc9TGW%26x%3d3p7d09PsK_7wVr_H7_ushv_58_7wVr_GBi4.B7w5w_NTue_XiX1Ryunghjy_NTue_Xi%266%3d2QvNrY.q79%26Ev%3dTNd9)

[Allarme caldo per anziani e fragili / Il 28 giugno Giornata dell’Incontinenza / Diabete, i sensori p…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=4%3dLdQTL%26J%3dL%26E%3dLaRS%269%3deOSLY%26D%3d2u9t9DR9J_Bylq_M9_Armx_K7_Bylq_LDy3.G9C42_Pjtj_ZyW6TEtsixi4_Pjtj_Zy%265%3d7SBMwa.76D%26GB%3dSSfO)

[VIDEO – Senior News 24/06/2021: Sanità e digitale / Incontinenza / Ipercolesterolemia / Parkinson](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=A%3dMWEaM%26C%3d0%26L%3dMTFZ%260%3dXCZMR%262%3dFEKwQ_CrZx_N2_yynq_9D_CrZx_M74UH.7hAz3vM6.4vK_CrZx_M7ZC90vPdKhJ42MCy6y99Qp990_yynq_9DG0k9v2hC0J_yynq_9DLYAbMREeNW9ZSTC%26B%3d8LzTxT.uCE%260z%3dZTYC)

[Nel 2040 19 milioni di anziani, la sfida per la sanità digitale / Incontinenza, Sileri “Accesso equo…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=9%3d9XNY9%26D%3dI%26J%3d9UOX%26v%3dYLX9S%26A%3dD1L6O_ysiv_03_8wZr_HB_ysiv_98CS4.8q9l45Kr.55I_ysiv_98iAuA5NPLqHp3VAk787uRy7uA_8wZr_HB3At7h3qAvK_8wZr_HB8ZJZ9SNc0XHXEUL%260%3dtM9RjU.4A1%26A9%3dXFZL)

[VIDEO – Senior News 23/06/2021: Messaggio del Papa agli anziani / Incontinenza / Silver Economy / Caffè](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=0%3dOa8ZO%26G%3d3%26K%3dOX9Y%26B%3db6YOV%26u%3dEGOpP_EvSw_P6_rxpu_2C_EvSw_OAwTJ.Aa027oL8.8oJ_EvSw_OASBADoOfOaI66FB10r8AUi8AD_rxpu_2CIDd8x6aBBN_rxpu_2CPW6gNZ1fOY8cPZ0%26A%3d0PsSzX.nBG%26Ds%3dYVc6)

[Il messaggio del Papa per la Giornata Mondiale dei Nonni / Incontinenza, Senior Italia e Fais incont…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=3%3dMbKSM%26H%3dF%26D%3dMYLR%260%3dcIRMW%268%3d8EP3I_Cwfp_N7_5qnv_E6_Cwfp_MB0MH.Bn3z82E6.92C_Cwfp_MBf59E2HdPnB47S5yA519Vv19E_5qnv_E6GEq1v7n50O_5qnv_E6NXIZLaDYMZKVNaM%264%3d8Q6LxY.15E%26E6%3dRTdI)

[VIDEO – Senior News 22/06/2021: Campagna vaccinale/Incontinenza/Mascherine/Barriere architettoniche](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=3%3dFZMSF%26F%3dH%26D%3dFWNR%263%3daKRFU%260%3d88N5I_6uhp_G5_7qgt_G6_6uhp_F0u2.A593v_Lfsd_VuL_6uhp_F0Fu9k9NuT6_Hewe_Rt%268%3d2K7PrS.299%2697%3d1o5pVNXJ)

[Senior News 22/06/2021: Campagna vaccinale, 2,8 milioni di over 60 non vaccinati/Incontinenza, la ca…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=9%3dLcOYL%26I%3dJ%26J%3dLZPX%269%3ddMXLX%26B%3dDDQ7O_Bxjv_M8_9wmw_IB_Bxjv_LCw8.G8A92_Ohyj_YwR_Bxjv_LCH1EnAT1W8_Nkzg_Xz%26A%3d4QCStY.8BA%26EC%3d7u8rYPdP)

Direttore responsabile: Eleonora Selvi

