newsletter n.38 del 27 ottobre 2021

[Una finta email della Agenzia delle Entrate rischia di svuotarti il conto](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=8%3d7Z8X7%26F%3d3%26I%3d7X0b%26t%3da6W7U%26u%3dCyNp_MVwP_Xf_LQxU_Vf_MVwP_WkQwR.x9nDtLiOfFi6.nN_rvXt_2A7d2V_wuSu_701e_wuSu_70fDsNa-0r5iG6f5a-i9lGf-5g0sTi6-i9lGj-9nOw5t0-wCs8mCa-N1OoOfLtD-hInOt_LQxU_Vf%269%3drOsQhW.n0y%26Cs%3dXEV7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Non è il primo e non sarà l’ultimo tentativo di phishing. I più colpiti? Gli anziani](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=8%3d7dNX7%26J%3dI%26I%3d7bPb%26t%3deLW7Y%26A%3dCyR6_MV1f_Xf_PgxU_Zv_MV1f_WkUCR.xC4DtPyOfJy6.nR_8vXx_HA7hHV_wyiu_7DGe_wyiu_7DvDsRq-0r9yG6f9q-iC2Gf-9w0sXy6-iC2Gj-C4Ow900-wG98mGq-N1S5OfP0D-hM4Ot_PgxU_Zv%269%3drS9Qha.40y%26G9%3dXEZM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=5%3d6b0U6%26H%3d5%26F%3d6ZBY%26s%3dc8T6W%26w%3d0xPr_JUyR_Ue_NSuT_Xh_JUyR_TjSyO.wApAsNkLeHk3.mP_tsWv_486f4S_vwUr_6B3b_vwUr_6BhArPc-7q7kD3e7c-hAnDe-7i7rVk3-hAnDi-ApLv7v7-vEu5lEc-KzQqLeNvA-gKpLs_NSuT_Xh%266%3dqQuNgY.p7x%26Eu%3dUDX9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Pronto Senior Salute: il servizio che aiuta chi ha difficoltà con i tempi delle liste d’attesa](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=7%3dNYQWN%26E%3dL%26H%3dNWSa%26A%3dZOVNT%26D%3dBFM9_Lmvi_Ww_Kjwl_Uy_Lmvi_V2PFQ.E87CAK2NwE25.5M_Auos_K0NcKU_Dtlt_N9Jd_Dtlt_N99LAGCI-E87C5w4tAK-B58NC9-E8AP5S2I-DBBJ1MC5D8-C99I2-JD8ECEM2-8wE55-88zA1-8B59B-ECEBC9_Dtlt_N9%26w%3dGGLE7O.GxN%265L%3dLdNZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Il punto d’ascolto e supporto che aiuta gli over 65 a ottenere il rispetto da parte dei CUP dei temp…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=7%3d6aTW6%26G%3dO%26H%3d6YVa%26s%3dbRV6V%26G%3dBxOB_LUxl_We_MmwT_W2_LUxl_VjRIQ.w00CsM5NeG55.mO_DuWu_N06eNU_vvot_6AMd_vvot_6ABLsIFI-w00C5e6wsM-E5pPF9-w0DPmU5I-vDEJiOF5v0-F9qK5-Jv0HCwO5-8eG85-p03Ai-0E5qD-HCwDF9_vvot_6A%26z%3dGyNH77.I1N%26mN%3dOd6b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=7%3dNVRWN%26B%3dM%26H%3dNTTa%26A%3dWPVNQ%26E%3dBFJ0_Lmsj_Ww_Hkwl_Rz_Lmsj_V2MGQ.E58CAH3NwB35.5J_Buop_L0NZLU_Dqmt_N6Kd_Dqmt_N60LADDI-E58C5w1uAH-C58KD9-E5BP5P3I-D9CJ1JD5D5-D99F3-JD5FCEJ3-8wB65-851A1-5C599-FCE9D9_Dqmt_N6%26x%3dGGIF7O.DyN%265I%3dMdNW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Incontinenza, Senior Italia FederAnziani: su distribuzione ausili ancora lontani dai bisogni dei pazienti](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=0%3d0VVZ0%26B%3dQ%26K%3d0TXd%26w%3dWTY0Q%26I%3dE2JD_OYsn_Zi_HozX_R4_OYsn_YnMKT.15BFwH7QiB78.qJ_Fxap_PC0ZPX_zqqw_06Og_zqqw_067KkEBQqD3K81-GBv9CO-qJyIq1-4Bl5F8vP78v9-2F1JFFjKNFwD3-83I7Iq-1B0wHy-IwDH8v9-zF1E5Kq-FyWq5BQqR_Fxap_PC%26l%3dCIP43Q.Km8i1yJ%267P%3dAZPd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Il primo speciale dedicato dalla federazione della terza età al problema dell’incontinenza fa luce s…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=6%3d9VKV9%26B%3dF%26G%3d9TMZ%26v%3dWIU9Q%268%3dA1J3_KXsc_Vh_HdvW_Rs_KXsc_UmM0P.z51BvHvMhBv4.pJ_5tZp_E99ZET_yqfs_96Dc_yqfs_96vGjE1MpDrG71-68u92K-pJnEp1-s8k554uPv4u9-qBzJ5BiKCBvDr-42IvEp-116vHn-EvD74u9-oBzEtGp-FnSp51MpR_5tZp_E9%26k%3dC8L33F.Gl4h1nJ%26vL%3d0ZEZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=7%3dNdJWN%26J%3dE%26H%3dNbLa%26A%3deHVNY%267%3dBFR2_Lm1b_Ww_Pcwl_Zr_Lm1b_V2U9Q.ECzCAPuNwJu5.5R_4uox_D0NhDU_Dyet_NDCd_Dyet_NDuHyMzN5LqHL9-590G1L-5RmF59-r9zC450Xu50G-pCER4CxSBCALq-5GQuF5-9z7APm-FAL650G-nCEMsH5-NmT5CzN5Z_4uox_D0%26z%3dK7MHAE.H15w9mR%26uM%3dOhDa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Ipoacusia, sintomi e cause](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=4%3d7cQT7%26I%3dL%26E%3d7aSX%26t%3ddOS7X%26D%3d9yQ9_IVzi_Tf_OjtU_Yy_IVzi_SkTFN.xB70tO2KfI22.nQ_ArXw_K77gKR_wxlq_7CJa_wxlq_7C2Gt8vLxFt-J2f8tnKCFrF-v2zPx_IVzi_Sk%26A%3d6LxSvT.sBC%260x%3dZSSB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Tutti i sintomi e le cause dell’ipoacusia, ecco uno schema che chiarisce le idee](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=3%3dGbGSG%26H%3dB%26D%3dGZIW%264%3dcERGW%264%3d89Py_HfyY_Sp_NZse_Xo_HfyY_RuS6M.8Aw94NrJpHr1.xP_1qhv_A6GfAQ_7wbp_GB0Z_7wbp_GBrF47lK8Ej-I1p7jxJ3E2E-l10On_HfyY_Ru%260%3dvK8RlS.3A3%2698%3dYIRL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=9%3dIZPYI%26F%3dK%26J%3dIXRc%266%3daNXIU%26C%3dDAN8_Nhwh_Yr_Liyg_Vx_Nhwh_XwQES.096E6L1PrF17.zN_0wjt_JBIdJW_9ukv_I0If_9ukv_I01L65uQ0Cs-O7r5szHBK4C-u7BMw_Nhwh_Xw%268%3d5Q0PuY.59B%26E0%3dWRXN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Bonus nella Legge di Bilancio: tante novità per il 2022 (non buone)](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=4%3d4bTT4%26H%3dO%26E%3d4ZVX%26q%3dcRS4W%26G%3d9vPB_ISyl_Tc_NmtR_X2_ISyl_ShSIN.uA00qN5KcH52.kP_DrUv_N74fNR_twoq_4BMa_twoq_4BxFpQE-EgH822c7w-nA38g-85CcJy0q-PwEvA-0FxEF-SBXN-EqJ-xLqJ1_ISyl_Sh%260%3d9LuRyT.pAF%260u%3dYVS9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Nella nuova Legge di Bilancio 2022 non ci sarà il bonus facciate, per il Superbonus proroga al 2023 …](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=5%3dFY9UF%26E%3d4%26F%3dFWAY%263%3dZ7TFT%26v%3d08Mq_JevQ_Uo_KRud_Ug_JevQ_TtPxO.78oA3KjLoEj3.wM_ssgs_38Fc3S_6tTr_F92b_6tTr_F9cG2Nt-FsEm33o4b-z8h9s-5jDoGdA3-MbF88-oG0Bu-TNU3-F3G-cM3Gf_JevQ_Tt%267%3dnM7OdU.28u%26A7%3dVATK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=5%3dCbAUC%26H%3d6%26F%3dCZCY%26z%3dc9TCW%26x%3d05Ps_JbyS_Ul_NTua_Xi_JbyS_TqSzO.4AqAzNlLlHl3.tP_usdv_58Cf5S_3wVr_CB4b_3wVr_CBeGyQv-FpHo33l7d-wAj9p-8lDlJfAz-PdF5A-qG7Ew-TKX5-FzJ-eMzJh_JbyS_Tq%260%3dpM4RfU.yAw%26A4%3dYCTH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Doveri universali, la cornice normativa che dà senso ai nostri diritti](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=A%3dNXLaN%26D%3dG%26L%3dNVNe%26A%3dYJZNS%269%3dFFL4_Pmud_aw_Je1l_Tt_Pmud_Z2OAU.E72GAJwRwDw9.5L_6yor_FDNbFY_Dsgx_N8Eh_Dsgx_N8rMH76G-GFwT9w3o1J798A-qMDFwA1-F3P938GH3-7C0K3-LAK8P5-6wP5L8G_Dsgx_N8%26r%3dKGK0AO.FsR%265K%3dGhNY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Su grey-panthers.it uno spunto molto interessante che ci invita a fare alcune riflessioni](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=5%3dPZNUP%26F%3dI%26F%3dPXPY%26C%3daLTPU%26A%3d0HN6_Jowf_Uy_Lgun_Vv_Jowf_T4QCO.G94ACLyLyFy3.7N_8sqt_H8PdHS_Fuir_P0Gb_Fuir_P0tGJ98A-IHyN3y5q3L930C-sGFHy53-H5JA50AJ5-97BM5-FCM0J7-8yJ7N0A_Fuir_P0%26t%3dEIMB5Q.HuL%267M%3dIbPa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=3%3d3bOS3%26H%3dJ%26D%3d3ZQW%26p%3dcMR3W%26B%3d8uP7_HRyg_Sb_NhsQ_Xw_HRyg_RgSDM.tA59pNzJbHz1.jP_9qTv_I63fIQ_swjp_3BHZ_swjp_3BuEwA99-vJzL1b7rfN01mE-tEsJz3f-J6Hn7A9w7-05oO6-DpOAHj-0zHjPA9_swjp_3B%26u%3dCvOC34.JvJ%26jO%3dJZ3c&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[VIDEO – Senior News 26/10/2021: Immunità Covid / Green Pass e badanti / Covid e influenza / Diabete](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=7%3d6VCW6%26B%3d8%26H%3d6TEa%26s%3dWAV6Q%26z%3d5e1fBxJuM_vqXt_71_wuWp_70_vqXt_66k6.11y7l_HVwT_RkbXhdvoaTHf_HVwT_Rk%268%3dqKxPgS.s9x%269x%3dWDRB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Covid, immunità da malattia più vaccino è più forte / Green pass, come licenziare badanti senza cert…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=8%3dIXQXI%26D%3dL%26I%3dIVSb%266%3dYOWIS%26D%3d6r3tCAL9N_9slu_J3_Avjr_KA_9slu_I8y7.D3C8y_Jjxg_Tyckjrw2chIs_Jjxg_Ty%269%3d4MBQtU.70A%26AB%3dXQTP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=9%3d8YIY8%26E%3dD%26J%3d8WKc%26u%3dZGX8T%266%3d7g4lDzM1O_xtdv_94_3wYs_CB_xtdv_89q8.3459n_KbyV_UqdZkjxqdZJh_KbyV_Uq%260%3dsN4RiV.yAz%26B4%3dYFUH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[VIDEO – Senior News 25/10/2021: Vaccino antinfluenzale / Farmaci Covid / Progetto Guarcino / Grey Panthers](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=4%3d2YTT2%26E%3dO%26E%3d2WVX%26o%3dZRS2T%26G%3d2a4w9tMBJ_rtoq_34_DrSs_N7_rtoq_2923.w4F4h_KmtP_U2YSLn04Z_5e_rtoq_29%26z%3dDuLH43.G1K%26iL%3dOa2Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Il vaccino antinfluenzale si farà anche in farmacia / Covid, siti on line oscurati per vendita farma…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=7%3dKbNWK%26H%3dI%26H%3dKZPa%268%3dcLVKW%26A%3d5t7qBCP6M_Awit_L7_8ulv_H0_Awit_KBv6.F7071_Ngwi_XvblOhCMc_yh_Awit_KB%26t%3dGDOB7L.JuN%262O%3dIdKc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=7%3dIc0WI%26I%3d5%26H%3dIaBa%266%3dd8VIX%26w%3d5r8cBAQrM_9xUt_J8_tujw_40_9xUt_ICh6.D8v7y_OSwg_YhbjPTCKd_kh_9xUt_IC%26f%3dGBPx7J.KgN%26zP%3d5dId&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[VIDEO – Senior News 22/10/2021: Ospedalizzazioni Covid / Meno morti per tumore / Diabete / Ipercolesterolemia](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=6%3d4WPV4%26C%3dK%26G%3d4URZ%26q%3dXNU4R%26C%3d4c2sAvK8L_trks_52_0tUq_J9_trks_47x5.y2B6j_IivR_SxaQJRJ7qCmi_IivR_Sx%267%3doLAOeT.68v%260A%3dVBSO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Covid, leggero aumento Rt ma in calo ospedalizzazioni / Tumori, in Italia si muore meno rispetto agl…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=5%3dNb9UN%26H%3d4%26F%3dNZAY%26A%3dc7TNW%26v%3d3w7b0FPqK_DwTr_O7_ssov_38_DwTr_NBg4.I7u54_NRul_XgZkOAIQvvl3_NRul_Xg%266%3d9QtNyY.o7F%26Et%3dUVX8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=6%3d2Z9V2%26F%3d4%26G%3d2XAZ%26o%3da7U2U%26v%3d4a5bAtNqL_ruTs_35_stSt_39_ruTs_20g5.w5u6h_LRvP_VgaOMAJ5tvmg_LRvP_Vg%267%3dmOtOcW.o8t%26Ct%3dV0V8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[VIDEO – Senior News 21/10/2021: Mortalità Covid / Terza dose anti Covid / Malattie respiratorie / Ipoacusia](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=7%3d4YMW4%26E%3dH%26H%3d4WOa%26q%3dZKV4T%260%3d5c4pBvM5M_ttht_54_7uUs_G0_ttht_49u6.y497j_KfwR_UubPbfYYdTwF_KfwR_Uu%268%3doN8PeV.39v%26B8%3dWBUL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Iss, i vaccinati deceduti erano iperfragili / Terza dose, l’invito di Figliuolo a coinvolgere di più…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=4%3dPZMTP%26F%3dH%26E%3dPXOX%26C%3daKSPU%260%3d2y5p9HN5J_Fuhq_Q5_7rqt_G7_Fuhq_P0u3.K5946_Lftn_VuYlcfVueTtb_Lftn_Vu%265%3dAO8M1W.36H%26C8%3dTXVL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=7%3dMYCWM%26E%3d8%26H%3dMWEa%260%3dZAVMT%26z%3d5v4fBEMuM_CtXt_N4_wuns_70_CtXt_M9k6.H4y73_KVwk_UkbibVYrdJwY_KVwk_Uk%268%3d8NxPxV.s9E%26Bx%3dWUUB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[VIDEO – Senior News 20/10/2021: Edizione speciale sull’osteoporosi e le fratture da fragilità ossea](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=9%3dEWDYE%26C%3d9%26J%3dEUFc%262%3dXBXER%261%3d7n2gD7KvO_5rYv_F2_xwfq_8B_5rYv_E7l8.02z9u_IWyc_SldYqmU6tfuA_IWyc_Sl%260%3dzLyRpT.tA7%260y%3dYMSC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Edizione speciale dedicata all’osteoporosi e alle fratture da fragilità](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=6%3dPWOVP%26C%3dJ%26G%3dPUQZ%26C%3dXMUPR%26B%3d4y2rAHK7L_Frjs_Q2_9tqq_I9_Frjs_P7w5.K2A66_Ihvn_SwajqxRGtqrL_Ihvn_Sw%267%3dAL0O1T.58H%2600%3dVXSN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=6%3dPcKVP%26I%3dF%26G%3dPaMZ%26C%3ddIUPX%268%3d4y8nAHQ3L_Fxfs_Q8_5tqw_E9_Fxfs_PCs5.K8766_Odvn_YsajwtRGzmrL_Odvn_Ys%267%3dAR6O1Z.18H%26F6%3dVXYJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[VIDEO – Senior News 19/10/2021: Green pass badanti / Vaccino anti Covid rassicura / Federcentri Frosinone / Diabete](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=7%3dEYRWE%26E%3dM%26H%3dEWTa%262%3dZPVET%26E%3d5n4uB7M0M_5tmt_F4_Bufs_L0_5tmt_E9z6.04D7u_Kkwc_UzbXgu3z591P_Kkwc_Uz%268%3dzNCPpV.897%26BC%3dWMUQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Badanti senza Green pass devono lasciare casa assistito / Con il vaccino anti Covid calano ansia e d…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=8%3d0d0X0%26J%3d5%26I%3d0bBb%26w%3de8W0Y%26w%3d6i9cC2RrN_zyUu_A9_tvax_4A_zyUu_0Dh7.59v8p_PSxX_ZhcSlc4u0q2K_PSxX_Zh%269%3duSuQka.p02%26Gu%3dXHZ9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=8%3d8YGX8%26E%3dB%26I%3d8WIb%26u%3dZEW8T%264%3d6g4jCzMyN_xtbu_94_1vYs_AA_xtbu_89o7.3438n_KZxV_UocQgj4s5x2I_KZxV_Uo%269%3dsN2QiV.w0z%26B2%3dXFUF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Direttore responsabile: Eleonora Selvi

