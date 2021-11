(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 Anziani – Senior – Salute – Sanità – Famiglia – Benessere – Prevenzione – Sociale – Stili di vita

newsletter n.42 del 24 novembre 2021

[Super Green Pass, nuove regole per tutti. E’ stretta sui non vaccinati](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=8%3dFWNXF%26C%3dI%26I%3dFUGZ%263%3dXLWFR%26A%3dC8K6_Metf_Xo_Igxd_Sv_Metf_WtNCR.764D3IyOoCy6.wK_8vgq_HAFaHV_6riu_F7GV_6riu_F79P468-B66uI6o2q-429N-2L5Qs-IuB3Cu-O9K0D-7K808Kq-Qo4sD220D_6riu_F7%26t%3dH9JB8G.EuO%26wJ%3dIeIS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Le nuove regole del Super Green Pass sono in arrivo, scoprile tutte in questo approfondimento](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=0%3dBWFZB%26C%3dA%26K%3dBU9b%26y%3dXDYBR%263%3dE4Kx_OatX_Zk_IYzZ_Sn_OatX_YpN5T.36vFyIqQkCq8.sK_zxcq_0CBa0X_2raw_B79X_2raw_B71Rz6z-D26mK8k2i-z21P-xLwSo-ImDyCm-Q5K2F-3KzB4Ki-Sk4kFx22F_2raw_B7%26l%3dJ5J40C.EmQ%26sJ%3dAgES&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=5%3d6dTU6%26J%3dO%26F%3d6bMW%26s%3deRT6Y%26G%3d0xRB_JU1l_Ue_PmuT_Z2_JU1l_TjUIO.wC0AsP5LeJ53.mR_DsWx_N86hNS_vyor_6DMS_vyor_6DEMtCD-9vC1F3e9w-t9EK-rSANi-P19sJ1-LyRFA-wRD7xRw-NeAyAr9FA_vyor_6D%26z%3dEyQH57.L1L%26mQ%3dOb9Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Malattie cardiovascolari, ogni anno 1,7 mln di morti in Europa. Cuore Italia lancia il percorso del paziente con patologie valvolari](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=5%3dFWIUF%26C%3dD%26F%3dFUBW%263%3dXGTFR%266%3d08K1_Jeta_Uo_Ibud_Sq_Jeta_TtN8O.76yA3ItLoCt3.wK_3sgq_C8FaCS_6rdr_F7BS_6rdr_F7x3z25Lw6-n365tG02453ClJw-FrFw-2yF3-DzJ80-pM6F13-qLzJs-053z0l-DoEnAo-GpJqF3K3-GlRw6yLs-GlL3Cz9w6-73zMzDoIt_Jeta_Tt3o2l%265%3dxM7MnU.265%26A7%3dTKWF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Il documento presentato in un Webinar con medici, esperti, rappresentanti delle istituzioni e dei pa…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=A%3dCWNaC%26C%3dI%26L%3dCUGc%26z%3dXLZCR%26A%3dF5K6_Pbtf_al_Ig1a_Sv_Pbtf_ZqNCU.464GzIyRlCy9.tK_8ydq_HDCaHY_3rix_C7GY_3rix_C739w20Rt6-s935yM729AzCqPt-FwLt-24Lz-D5P50-uS3F69-nL5Pp-009w0q-JlEsGl-GuPnF8Qz-GqXt64Rp-GqRzC5Et6-B9wM5JlIy_Pbtf_Zq9l2q%265%3d3S4Msa.y60%26G4%3dTPcC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=9%3d0Z8Y0%26F%3d3%26J%3d0X1a%26w%3da6X0U%26u%3dD2Np_NYwP_Yi_LQyX_Vf_NYwP_XnQwS.19nEwLiPiFi7.qN_rwat_2B0d2W_zuSv_001W_zuSv_00m7t5tPq9-c7z8iK45s9wFaNq-IgJq-5nJw-GoN2C-eQzIp7-kOoNm-Ct7tCa-HiHcEi-JeNkIrOw-JaVq9nPm-JaPwFoCq9-v7tPoHiLi_NYwP_Xn7i5a%268%3dmQ1PcY.v9t%26E1%3dW0a0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Pronto Senior Salute, ecco in cosa consiste il servizio che accorcia le liste d’attesa](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=0%3dEX0ZE%26D%3d5%26K%3dEV3b%262%3dY8YES%26w%3dE7Lr_OduR_Zn_JSzc_Th_OduR_YsOyT.67pF2JkQnDk8.vL_txfr_4CEb4X_5sUw_E83X_5sUw_E8rO2FvL-67pF8n3c2J-u8yMvB-r5eL-pGu8-pGpPvKvB-67tSvRkL-n5eL55k8-yAuQr-6cQ77u8_5sUw_E8%26f%3dJ8Kx0F.FgQ%26vK%3d5gHT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Il punto d’ascolto e supporto che aiuta gli over 65 a ottenere il rispetto da parte dei CUP dei temp…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=4%3dGVFTG%26B%3dA%26E%3dGT9V%264%3dWDSGQ%263%3d99Jx_IfsX_Tp_HYte_Rn_IfsX_SuM5N.85v04HqKpBq2.xJ_zrhp_07GZ0R_7qaq_G69R_7qaq_G6xI4D2F-85v02p1i4H-121K26-t3kF-rE12-rEvJxI26-85zMxPqF-p3kF73q2-191Kt-4iK9512_7qaq_G6%26l%3dD0I44H.DmK%26xI%3dAaJR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=0%3d8V9Z8%26B%3d4%26K%3d8T2b%26u%3dW7Y8Q%26v%3dEzJq_OWsQ_Zg_HRzV_Rg_OWsQ_YlMxT.y5oFuHjQgBj8.oJ_sxYp_3C8Z3X_xqTw_862X_xqTw_86qOuDuL-y5oF8g1buH-t8rKuB-k3dL-iEt8-iEoPoIuB-y5sSoPjL-g3dLx3j8-r9tQk-4bQz5t8_xqTw_86%26e%3dJ1Iw09.DfQ%26oI%3d4gAR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[VIDEO – #PiùLiberi la campagna di comunicazione sul diabete](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=7%3d3cUW3%26I%3dP%26H%3d3aNY%26p%3ddSV3X%26H%3d5b8xBuQCM_sxpt_48_EuTw_O0_sxpt_3C36.x8G7i_OnwQ_Y3ckS4MaeJuj_OnwQ_Y3%268%3dnRFPdZ.A9u%26FF%3dWAbO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[I pazienti raccontano la loro esperienza con il monitoraggio della malattia ed il passaggio dai meto…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=7%3dCXAWC%26D%3d6%26H%3dCV4Y%26z%3dY9VCS%26x%3d5l3dB5LsM_3sVt_D3_uudr_50_3sVt_C8i6.83w7s_JTwa_TicuNjMkZzut_JTwa_Ti%268%3dxMvPnU.q95%26Av%3dWKW5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=6%3dEdJVE%26J%3dE%26G%3dEbCX%262%3deHUEY%267%3d4n9mA7R2L_5yes_F9_4tfx_D9_5yes_EDr5.0966u_Pcvc_ZrbwTsLmf9tv_Pcvc_Zr%267%3dzS5Opa.z87%26G5%3dVMcD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Scompare l’ora legale e in tavola ricompare la polenta](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=0%3d6ZLZ6%26F%3dG%26K%3d6XEb%26s%3daJY6U%269%3dExN4_OUwd_Ze_LezT_Vt_OUwd_YjQAT.w92FsLwQeFw8.mN_6xWt_FC6dFX_vugw_60EX_vugw_6070sG48v9-zL8e5ov5-zBk5zB-x50Lp5-6FgI1MeLs-MsFsKx5_6xWt_FC%26h%3dG9Pz7G.KiN%26wP%3d7dIY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Su grey-panthers.it torna un approfondimento culinario. Oggi si parla di polenta](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=4%3d3VUT3%26B%3dP%26E%3d3TNV%26p%3dWSS3Q%26H%3d9uJC_IRsm_Tb_HntQ_R3_IRsm_SgMJN.t5A0pH6KbB62.jJ_ErTp_O73ZOR_sqpq_36NR_sqpq_36F4pCC2s5-9F2b1xs1-96h196-u1IFm1-E0dE0GbH2-GpB2Eu1_ErTp_O7%26e%3dCHJw3P.EfJ%266J%3d4ZRS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=A%3d0bOa0%26H%3dJ%26L%3d0ZHc%26w%3dcMZ0W%26B%3dF2P7_PYyg_ai_Nh1X_Xw_PYyg_ZnSDU.1A5GwNzRiHz9.qP_9yav_ID0fIY_zwjx_0BHY_zwjx_0B0AwI79zA-3M9i7rz7-3Co73C-27CMt7-9GkK4NiNv-NwHvL27_9yav_ID%26l%3dIBQ49J.LmP%26zQ%3dAfLZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[VIDEO – Senior News 23/11/2021: Terza dose vaccino anti Covid / Bpco / Diabete / Pensioni](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=7%3dNbOWN%26H%3dJ%26H%3dNZHY%26A%3dcMVNW%26B%3d5w7rBFP7M_Dwjt_O7_9uov_I0_Dwjt_NBw6.I7A74_Nhwl_XwcEtyAvn0pi_Nhwl_Xw%268%3d9Q0PyY.59F%26E0%3dWVaI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Covid, terza dose a 5 mesi dall’ultima somministrazione / Bpco, malattia respiratoria ancora troppo …](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=6%3d4VQV4%26B%3dL%26G%3d4TJX%26q%3dWOU4Q%26D%3d4c1tAvJ9L_tqls_51_AtUp_K9_tqls_46y5.y1C6j_HjvR_Rybun10bhBoO_HjvR_Ry%267%3doKBOeS.78v%269B%3dVBUK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=A%3d0YQa0%26E%3dL%26L%3d0WJc%26w%3dZOZ0T%26D%3d9i4tF2M9Q_ztlx_A4_Ayas_KD_ztlx_09y0.54CAp_Kj1X_Uyg1q1EhkBtU_Kj1X_Uy%26B%3duNBTkV.7C2%26BB%3daHXK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[VIDEO – Senior News 22/11/2021: Misure anti Covid / Influenza e Parkinson / Incontinenza / Grey Panthers](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=0%3d4XHZ4%26D%3dC%26K%3d4VAb%26q%3dYFY4S%265%3d8c3kEvLzP_tscw_53_2xUr_BC_tscw_48p9.y340j_JazR_TpftJ47gcDqu_JazR_Tp%26A%3doM3SeU.xBv%26A3%3dZBWB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Covid, nuove misure al vaglio del governo / L’influenza aumenta negli anni il rischio di Parkinson /…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=4%3d5bMT5%26H%3dH%26E%3d5ZFV%26r%3dcKS5W%260%3d2d7p9wP5J_uwhq_67_7rVv_G7_uwhq_5Bu3.z794k_NftS_XuZuN91hgIkv_NftS_Xu%265%3dpQ8MfY.36w%26E8%3dTCaG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=9%3dEZMYE%26F%3dH%26J%3dEXFa%262%3daKXEU%260%3d7n5pD7N5O_5uhv_F5_7wft_GB_5uhv_E0u8.0599u_Lfyc_Vue5L96reIp6_Lfyc_Vu%260%3dzO8RpW.3A7%26C8%3dYMYG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[VIDEO – Senior News 19/11/2021: Misure anti Covid / Diabete / Ipercolesterolemia / Nonne e nipoti](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=9%3dDdKYD%26J%3dF%26J%3dDbDa%261%3deIXDY%268%3d7m9nD6R3O_4yfv_E9_5wex_EB_4yfv_DDs8.9979t_Pdyb_ZsezQCuHONyC_Pdyb_Zs%260%3dyS6Roa.1A6%26G6%3dYLcE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Covid, verso nuove misure per contenere la quarta ondata / Diabete, il diario della glicemia / Iperc…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=A%3dCWBaC%26C%3d7%26L%3dCU5c%26z%3dX0ZCR%26y%3d9l2eF5KtQ_3rWx_D2_vydq_6D_3rWx_C7j0.82xAs_IU1a_SjgyJ4wGHE1B_IU1a_Sj%26B%3dxLwTnT.rC5%260w%3daKV6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=5%3d6ZMU6%26F%3dH%26F%3d6XFW%26s%3daKT6U%260%3d3e5p0xN5K_vuhr_75_7sWt_G8_vuhr_60u4.1595l_LfuT_VuarMEq0KPu5_LfuT_Vu%266%3dqO8NgW.37x%26C8%3dUDYG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[VIDEO – Senior News 18/11/2021: Covid, 10.000 nuovi casi / Tumore prostata / Ipoacusia / Lesioni da pressione](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=9%3dHcDYH%26I%3d9%26J%3dHa7a%265%3ddBXHX%261%3d7q8gD0QvO_8xYv_I8_xwiw_8B_8xYv_HCl8.C8z9x_OWyf_Yle3bKvx-IvS_8xYv_HC%26j%3dIAP29I.KkP%26yP%3d9fKY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Covid, oltre 10.000 nuovi casi / Tumore prostata, il 30% dei pazienti non si cura per paura del Covi…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=7%3d5aJW5%26G%3dE%26H%3d5YCY%26r%3dbHV5V%267%3d5d6mBwO2M_uvet_66_4uVu_D0_uvet_5Ar6.z667k_McwS_WrcpZQtk-G2Q_uvet_5A%26p%3dGxN876.IqN%26lN%3dEd8W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=9%3dKa9YK%26G%3d4%26J%3dKY2a%268%3db7XKV%26v%3d7t6bDCOqO_AvTv_L6_swlu_3B_AvTv_KAg8.F6u91_MRyi_Wge6ZFv1-GqS_AvTv_KA%26e%3dIDNw9L.IfP%262N%3d4fNW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[VIDEO – Senior News 17/11/2021: Covid, 12mila morti in meno con il vaccino / Bpco / Ipercolesterolemia / Alzheimer](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=9%3dFaSYF%26G%3dN%26J%3dFYLa%263%3dbQXFV%26F%3d7o6vD8OAO_6vnv_G6_Cwgu_MB_6vnv_FA18.A6E9v_Mlyd_W1eyrpFJ34sv_Mlyd_W1%260%3d1PDRqX.9A8%26DD%3dYNZM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Covid[, con il vaccino evitati fino a giugno 12 mila morti / Bpco, le terapie / Conoscere e controllare il…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=8%3d6d8X6%26J%3d3%26I%3d6b1Z%26s%3de6W6Y%26u%3d6e9aCxRpN_vySu_79_rvWx_2A_vySu_6Df7.19t8l_PQxT_ZfdouUE06irl_PQxT_Zf%269%3dqSsQga.n0x%26Gs%3dXDc2&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=6%3d4dTV4%26J%3dO%26G%3d4bMX%26q%3deRU4Y%26G%3d4c9wAvRBL_tyos_59_DtUx_N9_tyos_4D25.y9F6j_PmvR_Z2bmuqC865pj_PmvR_Z2%267%3doSEOea.08v%26GE%3dVBcN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[VIDEO – Senior News 16/11/2021: Green Pass Trasporti / Fratture da fragilità / Diabete / Dieta Anti Demenza](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=4%3dEcITE%26I%3dD%26E%3dEaBV%262%3ddGSEX%266%3d2n8l97Q1J_5xdq_F8_3rfw_C7_5xdq_ECq3.0854u_Obtc_YqZwMNJkcR7v_Obtc_Yq%265%3dzR4MpZ.y67%26F4%3dTMbC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Green pass, cambiano le regole sui trasporti / I costi delle fratture da fragilità / Diabete, l’empo…](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=3%3d9ZNS9%26F%3dI%26D%3d9XGU%26v%3daLR9U%26A%3d1h5q81N6I_yuip_05_8qZt_H6_yuip_90v2.4503o_LgsW_VvYqJSIeZW6p_LgsW_Vv%264%3dtO9LjW.451%26C9%3dSGYH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Continua >>](https://customer26832.musvc3.net/e/t?q=9%3dIaJYI%26G%3dE%26J%3dIYCa%266%3dbHXIV%267%3d7r6mDAO2O_9vev_J6_4wju_DB_9vev_IAr8.D669y_Mcyg_Wre1KOOoaSBz_Mcyg_Wr%260%3d4P5RtX.zAA%26D5%3dYQZD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Direttore responsabile: Eleonora Selvi

