New leaders: Catholic Sisters model leadership for change

Nuove leader: Suore come modello di leadership per il cambiamento

La UISG lancia la campagna di advocacy #NewLeaders per mostrare

la leadership delle religiose nelle sfide dello sviluppo internazionale

Roma, 22 giugno 2022 – L’Unione Internazionale delle Superiore Generali ([UISG](https://www.uisg.org/it/)) ha lanciato una campagna per mostrare l’impegno delle suore nell’affrontare le sfide dello sviluppo internazionale, grazie al loro emergente ruolo di leader e addette all’advocacy, con una vasta esperienza nell’impegno sul campo.

Si stima che la rete mondiale delle congregazioni appartenenti alla UISG – che rappresenta oltre 600.000 religiose – sia uno dei maggiori fornitori di sostegno diretto alle comunità per quanto riguarda la salute, la lotta alla fame e l’assistenza all’infanzia. Le suore sono in prima linea contro alcune delle più grandi sfide dello sviluppo internazionale e hanno sostenuto alcune tra le comunità più ai margini durante la pandemia del COVID-19.

Attraverso la loro esperienza secolare di sostegno ai più marginalizzati e vulnerabili del mondo, le suore hanno consolidato un modello eccezionale di impegno comunitario basato su tre pilastri: la presenza, l’incontro e il servizio. Oggi, la UISG vuole valorizzare questa esperienza per informare i processi decisionali a tutti i livelli, facendo leva sull’esperienza unica delle suore che vivono tra le persone più colpite dalla povertà, dallo sfruttamento e dal cambiamento climatico. La nuova iniziativa della UISG, Sorelle nell’Advocacy Globale, mira a rafforzare l’impatto delle eeligiose, assicurando che vengano ascoltate le loro voci e quelle di coloro che sono ai margini nel dialogo sullo sviluppo post-COVID.

La campagna New Leaders viene lanciata oggi con la pubblicazione di un primo video, Leadership for change. Questo video vuole aprire il dibattito sul ruolo delle suore come leader, sulla scia del World Economic Forum di Davos – a cui hanno partecipato rappresentanti della UISG assieme ai partner del Global Solidarity Fund ([GSF](https://www.globalsolidarityfund.org/)) – e in vista del vertice del G7 che si terrà a partire dal 26 giugno.

Il messaggio del video è riassunto dalla sua dichiarazione conclusiva: Abbracciare la vulnerabilità nel servizio in quando leader, rafforzando la capacità di persone e comunità di creare un cambiamento significativo. Nello sviluppare il loro modello di leadership per il cambiamento, le suore si pongono domande fondamentali che riguardano la comunità dello sviluppo internazionale ad ogni livello: come possiamo trasformare il concetto di leadership in modo da mettere al centro del nostro lavoro i più vulnerabili, e non i più forti? Quali sono le nostre vulnerabilità che dobbiamo abbracciare in questo viaggio di trasformazione?

La Segretaria Esecutiva della UISG, Suor Patricia Murray, afferma: “Oggi, nell’esercizio della leadership, mi sento chiamata a contribuire in qualche modo alla creazione di una sorellanza globale in cui possiamo rispondere insieme alle necessità provenienti dai margini geografici ed esistenziali del nostro mondo, come suore di congregazioni, culture e contesti differenti. Le persone hanno fame e sete di un significato e un obiettivo, di pace e riconciliazione, di comunità e rispetto reciproco. Come leader, mi sento chiamata a coltivare i piccoli semi da cui nasce nuova vita: per esempio l’empatia e l’apertura al prossimo, il rispetto e l’arricchimento reciproco, l’incontro e l’accoglienza dello straniero, la comprensione e la celebrazione della differenza. Quando ci uniamo nelle rispettive differenze e alimentiamo queste capacità, la vita inizia a fiorire, soprattutto nei luoghi di grande bisogno.”

Suor Jane Wakahiu, vicepresidentessa associata delle operazioni presso la Conrad N. Hilton Foundation, afferma: “Una nuova leader deve basarsi sulla propria fede, sulla preghiera, sulla consapevolezza di sé e sull’umiltà; deve incarnare costantemente una leadership condivisa e una visione; deve ascoltare con tenerezza e apertura, camminando accanto a coloro che sta guidando, in modo solidale. Una leader deve possedere la capacità di dialogare e riflettere prima di agire, promuovendo la dignità di ogni persona. Le nuove leader devono rimanere positive, energiche e fiduciose anche nei momenti difficili, fungendo da guida e camminando accanto alle loro comunità, mantenendo una presenza compassionevole”.

