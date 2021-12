(AGENPARL) – gio 09 dicembre 2021 Nettuno, Mauro (Forza Italia) : “Approvata in Consiglio mozione contro violenza sulle donne”

Nettuno, 9 dicembre 2021 – Lunedì il consiglio comunale di Nettuno ha approvato all’unanimità la mozione presentata da me e dal consigliere Roberto Alicandri per rilanciare sul territorio la campagna regionale di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Questa mozione promuove la stampa del numero 1522 sugli scontrini fiscali, e sulle buste della spesa, delle attività commerciali del nostro territorio, per dare massima pubblicità ad un prezioso strumento a disposizione delle donne per denunciare ed essere tutelate.

La strada è ancora lunga in una società che ancora oggi ci vede troppo spesso spettatori di atti di violenza sulle donne. Questa è un nemico subdolo perché non sempre evidente, si può palesare con atti fisici, ma altrettanto grave è la violenza verbale e psicologica.

Spetta quindi a tutti noi gettare le basi per far sì che questi fenomeni non cadano nell’indifferenza generale e piantare quel seme di speranza in famiglia e nelle scuole perché le future generazioni siano normalmente prive di questa anticultura.

Spetta a noi impegnarci affinché questo futuro sia possibile. Il voto favorevole di tutta l’Assise consiliare, non è altro che la dimostrazione che la strada intrapresa è quella giusta, ora però è fondamentale passare subito ai fatti.

Elisa Mauro, consigliera comunale di Forza Italia

[elisa mauro.jpeg]

