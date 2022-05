(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 27 maggio 2022

NETTUNO, BONAFONI (LISTA ZINGARETTI). DOPO DIMISSIONI SINDACO, ORA È MOMENTO DELLA BU0NA POLITICA CHE CONSENTA DI VOLTARE FINALMENTE PAGINA

“Le dimissioni del sindaco Coppola a Nettuno chiudono finalmente una pagina negativa per la città e per il territorio. Un’atmosfera pesante, che ho avuto modo di percepire anche qualche settimana fa, nel corso di una bella iniziativa organizzata dall’Istituto Emanuela Loi sul tema della legalità e della lotta alla mafia.

Adesso si apre una nuova fase per Nettuno, in cui la città è chiamata a mostrare il meglio di sé: sono convinta che il territorio abbia già tutte le risorse per poter avviare una stagione diversa.

È il momento della buona politica, l’unica che può permettere a Nettuno di voltare finalmente pagina”.

Così in una nota la consigliera regionale Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.

