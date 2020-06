NESSUNO è RIMASTO INDIETRO

(AGENPARL) – CAGLIARI, sab 13 giugno 2020

Il professor Putzu – commentando il progetto in itinere per la ripresa autunnale – ha anche illustrato le novità sui corsi di laurea attivati e sottolineato come il nuovo sistema on line abbia consentito di raggiungere anche una quota di studenti che avrebbero rischiato di restare tagliati fuori dalle lezioni tradizionali, non potendo spostarsi dal proprio paese per effetto delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria.

La trasmissione è stata ulteriormente impreziosita dalle parole di Francesco Aracu, Presidente del Consiglio degli Studenti. “Volevamo che i nostri studenti fossero tranquilli – ha detto ancora il Rettore – Non volevamo lasciare indietro nessuno, dando un forte segnale di normalità. Assicurare di seguire le lezioni secondo un normale calendario ha significato anche questo: è stata una scelta sofferta, ma pienamente consapevole. Ce l’abbiamo fatta perchè è stata una scelta di squadra: il nostro Ateneo ha mostrato che è importante condividere il problema, ma anche la soluzione”.

Non è certamente un caso che la trasmissione curata dalla redazione del TG diretto da Emanuele Dessì abbia riservato anche questo spazio all’Università di Cagliari, che da mesi sta fornendo – con i suoi docenti e i ricercatori – il punto di vista della scienza su quanto accade in Sardegna e in Italia con il coronavirus.

Attraverso le interviste e i commenti organizzati dal Portavoce del Rettore in collaborazione con tutti gli organi di informazione sardi, e non solo, l’Ateneo fa sentire forte e chiara la sua voce, e consolida il suo ruolo leader nella cultura e nella ricerca: dalle agenzie di stampa agli stessi TG, dalla carta stampata alle radio, dai siti web giornalistici fino ai social, con i canali ufficiali di UniCa che hanno raggiunto un engagement rate altissimo, tra le prime università in Italia. Appena una settimana fa, l’editoriale sulla prima pagina de “L’Unione Sarda” firmato da Maria Del Zompo.

Autorevolezza culturale, competenza scientifica ed equilibrio, per un Ateneo che continua a crescere.

Fonte/Source: https://www.unica.it/unica/it/news_notizie_s1.page?contentId=NTZ224616