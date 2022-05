(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 Bureau de presse

Ufficio stampa

COMUNICATO STAMPA

Aosta, venerdì 27 maggio 2022

Nel cuore della roccia di Chamousira di Brusson, un nuovo percorso alla scoperta dell’oro.

Domani, alle ore 10.30, l’apertura ufficiale della Galleria 6

L’Assessorato dell’Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile e il Comune di Brusson ricordano che domani, sabato 28 maggio 2022, alle ore 10.30, in occasione della XIV Giornata nazionale delle miniere, si svolgerà l’apertura ufficiale della Galleria 6 del sito minerario Chamousira di Brusson.

Ai 100 metri di percorso attualmente visitabile all’interno della miniera, se ne aggiungono altri 70 metri grazie all’accessibilità di un nuovo livello, quello superiore (la Galleria 6) che permetterà al visitatore di scoprire, in sicurezza, i tratti più significativi di un’ulteriore estensione in sotterraneo del sito.

I lavori di recupero della Galleria 6 si inseriscono nel progetto “Mi.Mo. – Mines de Montagne. Sauvegarde et valorisation touristique du patrimoine minier de montagne”, finanziato nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia (Alcotra) 2014-2020, che ha tra gli obiettivi la promozione e la salvaguardia, il rinnovo e la valorizzazione del patrimonio minerario alpino savoiardo e valdostano.

[Nota informativa per accedere al sito minerario](https://appweb.regione.vda.it/dbweb/comunicati.nsf/(Sezioni)/C7B69E82825ADBD6C125884F0030DEF2/$FILE/Nota%20informativa%20sito%20minerario%20Brusson.pdf?openelement)

