REGGIO CALABRIA Rinviato al prossimo 27 ottobre il processo in Appello dell’inchiesta ‘Ndrangheta stragista’, conclusosi in primo grado nel luglio 2020 con la condanna all’ergastolo del boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e di Rocco Santo Filippone. È quanto deciso dalla Corte d’Appello di Reggio dove si è aperto il secondo grado del processo nato dall’inchiesta dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Secondo quanto emerso dalle indagini, entrambi sarebbero i mandanti degli attentati ai carabinieri compiuti in Calabria tra il 1993 e il 1994. L’ultimo dei quali, in particolare avvenuto il 18 gennaio 1994 nei pressi dello svincolo di Scilla dell’autostrada A3, morirono i militari Antonino Fava e Vincenzo Garofalo. (News&Com)

